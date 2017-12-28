2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.
Olivier Giroud bombası

Olivier Giroud bombası

Janssen krizi, yönetimi hemen alternatif isimlere yöneltti. Fenerbahçe’nin, Arsenal’dan ayrılmak isteyen Olivier Giroud’yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Swansea City ile anlaştı.
Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Arda Turan, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” dedi.
Florya'da köstebek avı

Florya'da köstebek avı

Fatih Terim, tesislerden dışarı haber çıkması üzerine köstebek avı başlattı. Herkes tek tek inceleniyor.
G.Saray'da iki ismin bileti kesildi

G.Saray'da iki ismin bileti kesildi

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Ozan neden yedek? İşte cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonlarında Ozan Tufan neden kadro dışında sorularına kaçamak yanıtlar verdi. Gerçek ise ortaya çıktı.
Eboue'de son dakika

Eboue'de son dakika

Arsenal eski savunma oyuncusu Emmanuel Eboue'ye yardım etmenin yollarını arıyor.

Florya'da köstebek avı

Fatih Terim, tesislerden dışarı haber çıkması üzerine köstebek avı başlattı. Herkes tek tek inceleniyor.

Floryada köstebek avı

3-0 kazanılan Bucaspor maçından sonra basın toplantısına çıkan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir soruya çok sinirlenmişti. Hasan Şaş'ın Florya ziyareti üzerine, "Hocam, Haşan Şaş yardımcılarınızdan biri mi olacak?" dendi. Bunun üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Hayırlı olsun ziyaretine geldi. Ayrıca böyle bir şey olursa ben haber vereceğimi söylemiştim. Bizden sonra Florya epey değişmiş" yanıtını verdi.

BAĞLANTI YOKLAMASI

Fatih Terim'in, "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez. Bazı şeyler değişecek. Benim dönemimde benden habersiz hiçbir şey dışarı çıkmazdı" açıklamasının sonrasında köstebek avının başladığı öğrenildi. İmparator'un talimatıyla herkesin incelemeye alındığı iddia edildi. Burada görevli kişiler ve bağlantıları araştırılıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, Fatih Terim rüzgarı sadece sahada değil, tesislerde de etkisini göstermeye başladı.

Galatasaray'da iki ismin bileti kesildi

Galatasaray'da iki ismin bileti kesildi


"Sözleşmeni uzatma seni alacağım"

Galatasaray'ın yeni transferi idmana çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi idmana çıktı


 

Akşam

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Floryada köstebek avı

Florya'da köstebek avı

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Galatasarayda iki ismin bileti kesildi

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"Sözleşmeni uzatma seni alacağım"

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Galatasarayın yeni transferi idmana çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi idmana çıktı

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Ebouede son dakika

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