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Çin kulüplerinden teklif aldığı ileri sürülen Lukas Podolski'nin, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
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Robben'de son dakika!

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Cimbom'a tecrübeli stoper!

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Şok gerçek ortaya çıktı!

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FLAŞ! Tam 4 oyuncu birden kadro dışı!

Kayserispor; Ufuk Budak, Miladin Stevanovic, Mert Ilıman ve Mert Özyıldırım'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

FLAŞ! Tam 4 oyuncu birden kadro dışı!

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Son günlerde yaptığı transferler, güçlü bir takım olma yolunda attığı adımlar, şehrimizden ve taraftarlarımızdan kendisine verilen desteklerle gündeme gelen KAYSERİSPORumuzun, fahri yönetim ve teknik heyetinin yaptıkları toplantı sonucunda;

Devre arası izninden geç dönerek takımımızın oynadığı 2 maçta görev yapamayan futbolcumuz Welliton’un hem teknik heyet hem de yönetimden özür dilemesi sonucu, antrenmanlara katılmasına ve verilecek ceza konusunun, 26.01.2017 tarihindeki genel kurulda oluşacak yönetim kurulunun inisiyatifine bırakılmasına,

Yapılan transferler sonucu hem sayısal hem de teknik açıdan alt yapıya gönderilmeleri veya başka takımlara transfer edilmeleri, teknik heyetçe rapor edilen futbolcularımız;

Ufuk BUDAK

Miladin STEVANIC

Mert ILIMAN

Mert ÖZYILDIRIM’ın 3 gün izinli sayılmalarına ve gelişmelere göre konunun 27.01.2017 tarihinde nihai çözüme kavuşturulmasına karar verilmiştir.

Bugün saat 16:00’da, şehrimizde ilk antrenmanını yapacak olan takımımızın her hafta ilk 3 antrenman basına açık olacaktır. Bu konudaki ilave gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

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