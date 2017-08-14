Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun Milli Takım'a dönebileceğini iddia etti.

Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Radyospor’da yayınlanan Transfer Hattı programında Salim Manav’a konuştu. Yeşilkaya, Emre Belözoğlu’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre A Milli Takım’a dönüyor mu?

“Emre Belözoğlu’na ‘Kaptan Milli Takım’a dönüyor musun?’ diye sordum… O da ‘A Milli Takım’a döneceğim, bu performansımla çağrılacağımı düşünüyorum, neden olmasın’ dedi. Emre Sevilla maçında oynayacak. Alt adalesinde hafif ağrısı vardı, o yüzden dinlendirildiğini belirtti”

‘Lucescu bir şey alacağını biliyorsa kadroya onu kesinlikle alır’

“Lucescu ile Emre’nin ikili ilişkisi her zaman iyiydi. Lucescu babacan tavırlı bir insan, çok profesyonel birisi, bir futbolcudan bir şey alabileceğini biliyorsa kadroya onu kesinlikle alır. Galatasaray’a geldiği dönem o kadroyla bile çok iyi işler yaptı”