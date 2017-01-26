Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

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Cimbom Pato'yu bitiriyor!

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Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

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Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan İnegölspor'a!

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Galatasaray, genç oyuncusu Volkan Pala'nın İnegölspor'a kiralandığını açıkladı.

FLAŞ! Fenerbahçe Aatif kararını bildirdi!

Fenerbahçe Yönetimi, Aatıf Chahechouhe için kapısını çalan Konyaspor'a kararını bildirdi.

FLAŞ! Fenerbahçe Aatif kararını bildirdi!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı ancak başarılı olamadığı Aatıf Chahechouhe'yu sezon sonuna kadar kadroda tutma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız için resmi transfer teklifinde bulunan Konyaspor'a akşam saatlerinde kararını bildirdi.

Fenerbahçe cephesi Konyaspor yönetimine, "Aatıf'ı sezon sonuna kadar kadromuzda tutma kararı aldık. Sadece size değil, başka bir kulübe de göndermeyeceğiz. Bu kararımızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz" mesajı gönderdi.

Bilindiği üzere Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Faslı hücum oyuncusunun transferini ısrarla istiyordu.

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Fernandao bombası!

Fernandao bombası!


 

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FLAŞ! Fenerbahçe Aatif kararını bildirdi!

FLAŞ! Fenerbahçe Aatif kararını bildirdi!

Fenerbahçe Yönetimi, Aatıf Chahechouhe için kapısını çalan Konyaspor'a kararını bildirdi.
Konyaspor Aatifı bekliyor!

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Konyaspor mağlubiyetle veda etti

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