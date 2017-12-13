Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.
Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

FLAŞ! Arda Turan Türkiye'ye geldi

Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geldi.

FLAŞ! Arda Turan Türkiyeye geldi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmayı planlayan Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.

Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı! Milli yıldız da Türkiye'ye geldi. Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi. Arda'nın adı Galatasaray'la anılırken; Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir iddiaları da gündeme gelmişti.

Tudor'dan yönetime:

Tudor'dan yönetime: "Devre arasında en az 4 transfer isterim"

Fransız devi, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Fransız devi, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Golcü futbolcuyla önce anlaştı, sonra vazgeçti

Golcü futbolcuyla önce anlaştı, sonra vazgeçti


 

Sabah

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Tudordan yönetime: Devre arasında en az 4 transfer isterim

Tudor'dan yönetime: "Devre arasında en az 4 transfer isterim"

Devre arası transfer döneminde takıma iyi bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetimine Tudor'dan 'En az 4 futbolcu' isterim talebi geldi.
Fransız devi, Galatasarayın yıldızına talip oldu

Fransız devi, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Galatasaray'da orta sahanın başarılı futbolcusu Ndiaye'ye Fransız kulübü Marsilya'nın devre arası transfer döneminde teklifte bulunacağı konuşuluyor.
Golcü futbolcuyla önce anlaştı, sonra vazgeçti

Golcü futbolcuyla önce anlaştı, sonra vazgeçti

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FLAŞ! Arda Turan Türkiyeye geldi

FLAŞ! Arda Turan Türkiye'ye geldi

Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geldi.
Cimbom yenildi ama turladı

Cimbom yenildi ama turladı

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Igor Tudor: Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim...

Igor Tudor: "Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim..."

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Igor Tudorun elindeki o kitap dikkat çekti

Igor Tudor'un elindeki o kitap dikkat çekti

Galatasaray'da 4-2 kazanılan Akhisarspor maçının ardından gözler yine Igor Tudor'un üzerindeydi. Hırvat teknik adamın maç sonu elindeki kitap gözlerden kaçmadı.
Cimbom ikinci yarıda coştu

Cimbom ikinci yarıda coştu

Derbi hüsranı sonrası evine dönen Galatasaray, Akhisarspor'u ağırladı. İki kırmızı kartın çıktığı mücadelede ilk devreyi 2-0 mağlup noktalayan Aslan, 2. yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etti.
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