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Fırtına dinecek gibi değil

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Fırtına dinecek gibi değil

Süper Lig'in 16’ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 51’inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Bu sonuçla ligde üst üste 5’inci galibiyetini alan Trabzonspor, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı.

19’uncu dakikada orta sahadan kazanılan serbest vuruşta Yusuf ceza sahasına ortaladı, savunmanın bıraktığı top yerden sekerek üst direkten oyun alanına geri geldi.

21’inci dakikada Kucka’nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak bekletmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30’uncu dakikada Kucka’nın pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Burak, rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak alanı iyi daraltan kaleci Harun’un müdahalesiyle Burak’a çarpan top auta çıktı.

35’inci dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen N’Doye’un kaleye gönderdiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.

49’uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf’un ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Uğur iyi yükseldi ancak kafa vuruşu yandan auta çıktı.

51’inci dakikada Pereira’nın pasında sağ kanatta topu alan Yusuf’un meşin yuvarlağı önüne düzelttikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 1-0.

59’uncu dakikada Mas’ın ceza sahası içi sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut üst direkten oyuna alanına geri döndü.

66’ncı dakikada Kubilay’ın pasında ceza yayının üzerinde topla buluşan Kubilay’ın şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

69’uncu dakikada sağ çizgide Stancu rakibinden sıyrılıp pasını Yusuf Erdoğan'a çıkardı, onun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

73’üncü dakikada Delarge’nin paşasında Yusuf ceza sahası içerisinde sol çaprazdan şutunu çekti, Onur topu kornere çeldi.

77’nci dakikada Okay’ın pasında bir anda önünde boş alan bulan Yusuf Yazıcı, topla ilerledikten sonra ceza sahası yanının gerisinden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90’ıncı dakikada Olcay’dan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak’ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90+3’üncü dakikada Burak rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti, top üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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