Fırtına Alanyada dindi

Yenilginin ardından ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi yeni teknik adam olarak bir başka tecrübeli isim Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.