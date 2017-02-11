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Fırat Aydınus geri dönüyor!

Merkez Hakem Kurulunun devre arası Antalya’da yapmış olduğu atletik teste sakat olan Barış Şimşek ve ameliyat olan Tolga Özkalfa katılmamıştı. Fırat Aydınus ise testi tamamlayamayarak, başarısız olmuştu.

Fırat Aydınus geri dönüyor!

Ligin ikinci yarısında bu isimlere görev veremeyen Merkez Hakem Kurulu bugün İstanbul’da bu üç hakemi telefi testine tabi tuttu.

Marmara Üniversitesi sahasında gerçekleştirilen testte iki MHK üyesi de hazır bulundu. Yapılan test sonunda Fırat Aydınus, Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa testi başarıyla tamamladılar ve sonraki haftalarda görev almaya hak kazandılar.

Oldukça soğuk bir havada ve Merkez Hakem Kurulu atletik test ekibinin kontrolünde gerçekleşen uygulamada; özellikle Fırat Aydınus’un kilo vermiş hali gözlerden kaçmadı. Teste katılan üç hakem de zorlanmadan testi tamamladılar ve ileriki haftalarda göreve hazır oldukları mesajını Merkez Hakem Kuruluna vermiş oldular.

Son günlerde yapılan eleştirilerden dolayı iyice bunalmış olan Namoğlu ve ekibi; bu üç hakemin sahalara önümüzdeki haftadan itibaren dönecek olmasından dolayı, rahat bir nefes alacağa benziyor!

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