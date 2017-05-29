Final maçının hakemi belli oldu
Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinda 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor maçının hakemi belli oldu.
Saat 21.30'da başlayacak olan maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu'nun yapacağı duyuruldu. 4. hakemin ise Ümit Öztürk olacağı belirtildi.
Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile mücadele eden Başakşehir, siyah beyazlıların ligin bitmesine 1 hafta kala kupayı almayı garantilemesi üzerine turuncu siyahlı takım gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
Ligde ikinciliği garantileyen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak.
Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği belirtilen Aykut Kocaman ise Atiker Konyaspor'a kupa ile veda etmek istiyor. Konyaspor, kupayı alması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak.
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