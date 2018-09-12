Fikret Ormanın yeni yönetiminde Ahmet Nur Çebi yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tek başına gireceği seçimde yeni yönetimini belirledi.

İşte Fikret Orman'ın hazırladığı Beşiktaş'ın yeni yönetim listesi:

Fikret Orman

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Kavalcı

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Metin Albayrak

Şafak Mahmutyazıcoğlu

Cihat Kumuşoğlu

Hüseyin Mican

YEDEK

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Gökçe Meriç

Melih Aydoğdu

Candaş Tolga Işık

AYRILANLAR

Ahmet Nur Çebi

Erdal Torunoğlulları

Hakan Kalkavan

Berk Hacıgüzeller

Emre Kocadağ

AHMET NUR ÇEBİ YENİ YÖNETİMDE OLMAYACAK

Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Ahmet Nur Çebi ağabeyim yeni yönetimimizde yer olmayacak. 6.5 senede bana ve yönetime çok büyük yardımları oldu, hemen hemen her taşın altında benim olduğu gibi onun da eli oldu. Açık mesaj vermeme rağmen 250 imza bile toplayan çıkmadı. Tek başıma seçime girmenin avantajları da var, dezavantajları da." ifadelerini kullandı.