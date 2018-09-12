Fikret Ormanın yeni yönetiminde Ahmet Nur Çebi yok

Fikret Orman'ın yeni yönetiminde Ahmet Nur Çebi yok
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tek başına gireceği seçimde yeni yönetimini belirledi.
İşte Fikret Orman'ın hazırladığı Beşiktaş'ın yeni yönetim listesi:
Fikret Orman
Serdal Adalı
Umut Güner
Ahmet Kavalcı
Ahmet Ürkmezgil
Deniz Atalay
Metin Albayrak
Şafak Mahmutyazıcoğlu
Cihat Kumuşoğlu
Hüseyin Mican
YEDEK
Hakan Özköse
Erdal Karacan
Gökçe Meriç
Melih Aydoğdu
Candaş Tolga Işık
AYRILANLAR
Ahmet Nur Çebi
Erdal Torunoğlulları
Hakan Kalkavan
Berk Hacıgüzeller
Emre Kocadağ
AHMET NUR ÇEBİ YENİ YÖNETİMDE OLMAYACAK
Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Ahmet Nur Çebi ağabeyim yeni yönetimimizde yer olmayacak. 6.5 senede bana ve yönetime çok büyük yardımları oldu, hemen hemen her taşın altında benim olduğu gibi onun da eli oldu. Açık mesaj vermeme rağmen 250 imza bile toplayan çıkmadı. Tek başıma seçime girmenin avantajları da var, dezavantajları da." ifadelerini kullandı.
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