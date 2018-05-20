Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

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Fikret Orman'ın Talisca açıklaması kafaları karıştırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüple kiralık sözleşmesi sona eren ve Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Orman, Talisca'nın transferinin rivayet olduğunu ifade etti.

Fikret Ormanın Talisca açıklaması kafaları karıştırdı

İşadamı Nedim Koyuncu'nun daveti üzerine memleketi Artvin'in Hopa ilçesine gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hopa Kültür Evi'ni gezdi ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Şavşat ve Borçka ilçelerini gezen Fikret Orman, memleketine sık geldiğini belirterek, "Ramazan ayı nedeniyle buralarda hava serin. Şavşat ve Camili bölgesini ziyaret ettik. Gölleri gezdik. Güzel vakit geçirdik" dedi.

Memleketinin takımı olan Hopaspor'un 12 yıl aradan sonra 3'üncü Lig'e yükselmesinden büyük gurur duyduğunu ifade eden Orman, şunları söyledi:

"Halkın futbol takımına olan ilgisi çok gurur verici. İstanbul'da bile Hopaspor'un taraftarları konuşuluyor. Süper Lig'de bile taraftar bulmakta zorlanıyoruz. Beşiktaş harici birçok kulübün böyle sıkıntıları var. Hopaspor'un böyle bir sıkıntısı yok. Çok büyük hedefler koymak doğru bir şey değil. Bu ilçenin bir kapasitesi var. Bu kapasiteye yönelik daha çok genç çocukları takıma yerleştirerek ve olabildiğince hazmederek bir yerlere gelebilmeyi hedeflemek lazım. Karadeniz milleti hırslıdır. 1'inci Lig, Süper Lig, hatta Şampiyonlar Ligi'ni hedefler, vizyonu geniştir. Ama mantıklı olmak lazım. 3'üncü Lig'e çıkmasında emeği olanlara teşekkür ediyoruz. Bu hepimize gurur verdi."

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili bir soru üzerine Başkan Fikret Orman, "Rivayet" değerlendirmesi yaptı.

İşte Talisca'nın anlaştığı takım

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Fikret Ormanın Talisca açıklaması kafaları karıştırdı

Fikret Orman'ın Talisca açıklaması kafaları karıştırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüple kiralık sözleşmesi sona eren ve Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Orman, Talisca'nın transferinin rivayet olduğunu ifade etti.
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