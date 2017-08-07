Fikret Ormandan TFFye tehdit: Bize ceza verirlerse...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün oynan Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Orman, eğer Beşiktaş'a ceza verilirse dünyayı ayağa kaldıracağını ifade etti.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Maçın buraya gelmesi utanç verici

Dünkü maç bizim için yeni sezon öncesi eksiklerimizi görmek açısından iyi oldu. Konyaspor yöneticileriyle dostuz. Maç sonrası birbirimizi tebrik ettik. Bir maçın bu noktaya gelmesi utanç verici. Dünkü maça baktığımda kendi taraftarıma teşekkür ediyorum. Olaylara karşı taşkınlığa izin vermedi. Tek tük taraftarlar dışında bizim taraftarlarımız olaylar karşısında vakur durdu.

Beşiktaş'a ceza verirlerse dünyayı ayağa kaldırırım!

Bana göre büyük güvenlik zaafiyeti vardı dün akşam. Oyuncularımıza saldırdılar. Federasyonun da şapkasını önüne koyması lazım. Ceza verme konusunda UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar. Bu bir tehdit değildir. Eğer bir ceza olup Beşiktaş'ı araya koyarlarsa dünyayı ayağa kaldırırım. Bu halde kim çoluğunu çocuğunu alıp da maça götürür? TFF'nin bunu çözmesi gerekiyor. Bıçaklar, meşaleler atılıyor. Oyuncularıma saldırıyorlar. Oranın güvenliği TFF'nin sorumluluğunda. TFF kendini sorgulamalı.

Kulüpler Birliği'nden başkanlık için istek gelirse değerlendiririm

Göksel Başkan iyi yaptı işini. Bana göre onun devam etmesi lazım. Kulüpler Birliği hatır gönül işi değil. Kulüpler Birliği'nden başkanlık için istek gelirse değerlendiririm. Yoksa çok da arzulu değilim. Biz suç duyurusunda bulunduk. Taraftarımıza el kol hareketleri çekip 'gelin gelin' yaptılar.

Para ayrı bir şey anlaşma farklı bir şey

Talisca iki senelik kiralanmış bir oyuncu. Oyuncu da şu an kampımızda. Talisca ile ilgili sorunumuz yok. Benfica 2 milyon euro'nun ödenmediğini söylüyor. Ama para ayrı bir şey anlaşma farklı bir şey. Şimdi evrakları vermiyorlar, bekliyoruz. Beşiktaş taraftarları çok renkli. Benfica'ya 'Come to evrak' yazıyorlarmış. FIFA'ya başvurur, lisansını alırız. Aksi bir durum hukuka aykırı bir olay. 1 transfer daha yapmak istiyoruz ama acelemiz yok. Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra netleşir. Lens'i bu sezon FFP'den dolayı kiraladık. Anlaşma önümüzdeki sezon bitiyor, opsiyonu var, kullanacağız.

Sosa için ne olur bilmiyorum

Beşiktaş yaptığı transferlerle, videolarla gündem oluşturuyor. Çin'e gidiyoruz ve biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Pepe'yi neden transfer ettik? PSG teklif yaptı ama Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Burada huzur var, bu yüzden bizi seçti. Beşiktaş popüler transfer yapmaz. Pepe'yi niçin aldık? PSG de istedi, 2018 DK için Beşiktaş'ı seçti. Forması %100 garantiydi. 1 milyar 200 milyon izlenmiş video. Türkler seyredemez, demek ki dünyada herkes seyretmiş, kıskandırmak için yapmıyoruz. Sosa, gittiği yerde mutlu olmadı. Dönmek isteyebilir mi? Beni arayıp böyle bir şey söylemedi ama zaman içinde ne olur bilmiyorum. Ama birinci gündemimiz o mevki değil.

Töre sakatlanmasa Lens'i almayacaktık

Pankartların statlara sokulup sokulmaması ile ilgili durumlarda biz sadece kendi stadımızla ilgileniyoruz. Siyaset siyasetçilerin işi. Bizim işimiz futbol. Biz taraftarımızı Negredo, Pepe gibi isimleri izlemeleri için statlara bekliyoruz. Güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Konyaspor maçını oynamasak bizi şampiyon yapmışlardı, ligi bitireceklerdi. Gökhan Töre sakatlanmasaydı Lens'i almayacaktık. Atınç sakatlanmasa belki stoper almak zorunda kalmayacaktık. Milli Takım'ın çok zor bir fikstürü var. Lucescu oyuncuları tanımıyor; oyuncular da onu tanımıyor. Lucescu'ya da söyledim. Sen büyük hocasın, o yüzden buradasın dedim. Umarım başarılı olacak. Başarılı olursa Lucescu değil Milli Takım başarılı olmuş olacak. Biz TFF'yi denetleme kurulu değiliz. Fatih Terim'e tazminat ödenip ödenmediği bizi alakadar etmez.