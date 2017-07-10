Trabzon'un yıldızı G.Saray'da

Trabzon'un yıldızı G.Saray'da

Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park'tan Dwight Hardy ile anlaşma sağladı.
Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.
Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

GÖZTEPE, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olup üst sıraları zorlayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken yönetim Kasımpaşılı Andre Castro'yla yaşanan krizi aştı.
Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.
Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'yi kontrol eden kulüp doktoru Sarper Çetinkaya yıldız futbolcu hakkında 'Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış' dedi.
Bir transfer daha resmen duyuruldu!

Bir transfer daha resmen duyuruldu!

Fenerbahçe Doğuş, Nikola Kalinic’in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.

Fikret Orman'dan Talisca'ya büyük rest!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca konusunda sert çıktı. Orman, maaşına zam isteyen ve İstanbul'a henüz gelmeyen Brezilyalı yıldıza rest çekti : Önce gelsin idmanlara çıksın, yoksa maaşını bir kuruş bile artırmam.

Fikret Ormandan Taliscaya büyük rest!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan; Manchester United'ın ilgisini kullanıp maaşına zam isteyen ve hala İstanbul'a gelmeyen Anderson Talisca'ya gözdağı.

Beşiktaş'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz'da başlamasına rağmen hala İstanbul'a gelmedi… Başkan Fikret Orman ise Manchester United'ın kendisine olan ilgisini kullanıp, maaşına zam isteyen Brezilyalı yıldıza, menajer Jorge Mendes aracılığı ile ültimatom gibi bir mesaj yolladı.

Orman'ın, "Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile artırmam" dediği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, bu çağrıya olumlu cevap verip, İstanbul'a dönmesi halinde Talisca ile masaya oturarak 1.5 milyon Euro olan maaşını 2.2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.

Şenol Güneş açıkladı: Diego Costa, Burak Yılmaz ve Volkan Şen...

Şenol Güneş açıkladı: Diego Costa, Burak Yılmaz ve Volkan Şen...

Diego Costa'da son dakika! Beşiktaş görüştü...

Diego Costa'da son dakika! Beşiktaş görüştü...

Beşiktaş Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırdı

Beşiktaş Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırdı


 

Sabah

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, Gökhan Töre'nin sakatlanmasıyla iki transfere ihtiyacı olduklarını açıkladı.
Diego Costada son dakika! Beşiktaş görüştü...

Diego Costa'da son dakika! Beşiktaş görüştü...

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Fikret Ormandan Taliscaya büyük rest!

Fikret Orman'dan Talisca'ya büyük rest!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca konusunda sert çıktı. Orman, maaşına zam isteyen ve İstanbul'a henüz gelmeyen Brezilyalı yıldıza rest çekti : Önce gelsin idmanlara çıksın, yoksa maaşını bir kuruş bile artırmam.
Beşiktaş Gökhan Törenin sakatlığından sonra Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırdı

Beşiktaş Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırdı

Gökhan Töre'nin en az 3 ay forma giyemeyecek olması, Beşiktaş'ta transfer planlarının da değişmesine neden oldu. Siyah Beyazlılarda ilk hedef Yusuf Erdoğan.
Beşiktaşta şok sakatlık! En az 3 ay yok

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