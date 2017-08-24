Fikret Ormandan kuraya ilk yorum: Çantada keklik değiliz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri değerlendirdi ve Siyah Beyazlılar'ın bu sezon gruptan çıkmak için iddialı olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi ve yeni sezonun grupları belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'na düştü. Siyah-beyazlıların rakipleri Monaco, Porto ve Leipzig oldu.

Kura çekimi sonrası basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Başkan Fikret orman, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın kura ile ilgili ilk değerlendirmeleri:

"Geçen sene Benfica ile oynadık, bu sene de bir Fransız, bir Portekiz takımı var. Beşiktaş herkesin saygı duyduğu bir takım. Çok kuvvetli bir kadromuz var, teknik ekibimiz var. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Saygı duyulan bir ekibiz. Geçen sene de söylediğim gibi Beşiktaş çantada keklik değil."