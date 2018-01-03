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Fikret Orman'dan kafaları karıştıran açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun transferi hakkında konuşurken, oyuncuya Çin'den 35 milyon euroluk teklif geldiğini açıkladı. Everton'ın Cenk ile ilgilendiğini ifade eden Orman, fiyat arttırma durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

Fikret Ormandan kafaları karıştıran açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun'la ilgili açıklamalar yaptı.

Orman'ın açıklaması şöyle;

"Everton'un teklifi var"

"Bununla alakalı bir cevap vereyim. İlk günden beri söylüyorum. Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Tüm adımları ciddiyet üzerine atar. Uluslararası futbol kurallarına göre gider. Cenk'e teklif geldi, Beşiktaş fiyat arttırıyor. haberleri gerçek dışıdır. Sözlerimiz eylemlerimiz aynı ciddiyet üzerinde gider. Cenk çok kıymet verdiğimiz oyuncu. Everton'un teklifi var. Ahmet Nur Çebi transferle ilgileniyor.

"Cenk'e Çin'den 35 milyon euro teklif geldi"

Çin'den 35 milyon euroluk teklif de geldi ama biz gündeme getirmedik. Ancak onun oynama isteğinden dolayı bunu gündeme bile getirmedik. Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli. Şu an için bitmiş bir durum yok. İstediğimiz şartlar oluşursa transfer gerçekleşir, şu an öyle bir durum yok.

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