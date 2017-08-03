Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Transferde bir sürpriz yok. Amacımız fazla transfer değil, nokta atışı. Şimdi bir stoper ve kanat transferi yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var, inşallah iyi bir kura çekeriz. Mecburen kanat transferi yapmak zorundayız. 10M Euro çok kolay ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bizim dediğimiz bütçelere gelirse transfer yaparız, yapmazsak da ölmeyiz. Lens konusunda netleşmeden bilgi vermem mümkün değil. Biz halka açık bir şirketiz. Sabrın sonu selamettir.