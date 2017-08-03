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Galatasaray'da korkutan sakatlık

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Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'dan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Transferde bir sürpriz yok. Amacımız fazla transfer değil, nokta atışı. Şimdi bir stoper ve kanat transferi yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var, inşallah iyi bir kura çekeriz. Mecburen kanat transferi yapmak zorundayız. 10M Euro çok kolay ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bizim dediğimiz bütçelere gelirse transfer yaparız, yapmazsak da ölmeyiz. Lens konusunda netleşmeden bilgi vermem mümkün değil. Biz halka açık bir şirketiz. Sabrın sonu selamettir.

Gary Medel için 10 milyon euro

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Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

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Beşiktaşın yeni yıldızı Alvaro Negredo İstanbulda

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