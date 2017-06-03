Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için bel altı sözler söylemesinden ötürü dostluklarının bittiğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Orman, 'Hafta Sonu' adlı programda flaş açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Artık Arena'dan Vodafone Park'a dönüyoruz. Bugün Beşiktaşlılar için mutlu gün. Bugün bizim düğün günümüz. Geçen sene olan organizasyona benziyor. Geçen sene teknelerle gelmiştik. Bu sene de aynı olacak. 200-300 bin kişi stat dışıyla olur herhalde. Bizim stadyumumuzun kendi meydanı var. Futbolcuların taraftarlarla bulaşacağı bir organizasyon yapıyoruz. Sonra içeri girip maçımızı oynayacağız. Sonra da kupa töreni var. Sonra da ayrılacağız. Ramazandan sonra balo yapacağız."

"Seneye Avrupa'da daha iyi işler..."

"Gaziantep maçında sonra 'bitti' dedik. Bursa maçını kazanmamız çok önemliydi. Biz çok daha erken bekliyorduk. Bizde de bu hava vardı açıkçası. Bizim için önemli olan maratona başlayıp, maratonun galibi olmaktı. Geçen sene ve bu sene şampiyon olduğumuz için mutluyuz.

Ben özellikle UEFA'da finale çok konsantre olmuştum. Lyon maçını penaltılarda kaybetmek çok üzücü oldu. Hep güneşli günler yok ama sonunda hep güneş geliyor. Seneye Avrupa'da daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz."

"Çok daha yalnız bir insanım"

"Ben Beşiktaş Başkanı olmadan öncesine göre çok daha yalnız bir insanım. Çünkü, daha kontrollü yaşıyorum. Çok yoğun geçiyor hayatım. Haftanın 7 günü çalışıyoruz."

"Küfür ve hakaret edenlere dava açıyorum. Davadan gelecek paralarla da klavye delikanlıları için bir okul açacağım. Yanınıza gelince sakinler. Ömründe bir iş yapmamış kişiler bir şeyler yazıyorlar. Dışarıda tüm taraftarlar bana saygı gösteriyor."

"Mütevazılık bizim geleneğimizdir"

"Mütevazılık bizim geleneğimizdir. Beşiktaş külütüründe havalı insanlar sevilmez. Eski başkanlarımız da öyledir. Yıldırım Demirören benim dostumdur. Fakat yönetim şekillerimiz farklı olduğu için ayrıldık."

"Aziz Yıldırım ile dostluğumuz bitti"

"Deplasman tribünü konusu yeniden düzenlemeli. Kasımpaşa taraftarı 4 kişi olarak geldi. Gelir arttırmamız lazım. Üstüne koyarak arttırmamız lazım.

Aziz Yıldırım ile eskiden iyi bir ilişkimiz vardı. Belimin altı bir açıklaması oldu o günden sonra işim olmaz. Dostluklar bu açıklamalarla kurulmaz. Aziz Yıldırım ile dostluğumuz bitti."

"Biz iyi futbolcuları takımımızda görmek istiyoruz"

"(Caner Erkin ve Gökhan Gönül transfeleri) Biz iyi futbolcuları takımımızda görmek istiyoruz. Hangi takım olduğu önemli değil. Lig bitince hocayla oturup konuşacağız ve kararı vereceğiz."

"Euroleague hırsızlık organizasyonudur" açıklaması yorumu

"Bazen maksadını aşan konuşmalar olmuş olabilir. Fikirlerimin yüzde bir milyon arkasındayım. Fenerbahçe'nin elde ettiği başarıyı asla küçümsemiyorum. Hangi kritere göre bunları alıyorsun? Fenerbahçe geçen de hak etti. Kararlar şeffaf değil ve tamamen ticari."