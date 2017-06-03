Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.
Gomis'in maliyeti belli oldu

Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için bel altı sözler söylemesinden ötürü dostluklarının bittiğini belirtti.

Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Orman, 'Hafta Sonu' adlı programda flaş açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Artık Arena'dan Vodafone Park'a dönüyoruz.  Bugün Beşiktaşlılar için mutlu gün. Bugün bizim düğün günümüz. Geçen sene olan organizasyona benziyor. Geçen sene teknelerle gelmiştik. Bu sene de aynı olacak. 200-300 bin kişi stat dışıyla olur herhalde. Bizim stadyumumuzun kendi meydanı var. Futbolcuların taraftarlarla bulaşacağı bir organizasyon yapıyoruz. Sonra içeri girip maçımızı oynayacağız. Sonra da kupa töreni var. Sonra da ayrılacağız. Ramazandan sonra balo yapacağız."

"Seneye Avrupa'da daha iyi işler..."

"Gaziantep maçında sonra 'bitti' dedik. Bursa maçını kazanmamız çok önemliydi.  Biz çok daha erken bekliyorduk. Bizde de bu hava vardı açıkçası. Bizim için önemli olan maratona başlayıp, maratonun galibi olmaktı. Geçen sene ve bu sene şampiyon olduğumuz için mutluyuz.

Ben özellikle UEFA'da finale çok konsantre olmuştum. Lyon maçını penaltılarda kaybetmek çok üzücü oldu. Hep güneşli günler yok ama sonunda hep güneş geliyor. Seneye Avrupa'da daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz."

"Çok daha yalnız bir insanım"

"Ben Beşiktaş Başkanı olmadan öncesine göre çok daha yalnız bir insanım. Çünkü, daha kontrollü yaşıyorum. Çok yoğun geçiyor hayatım. Haftanın 7 günü çalışıyoruz."

"Küfür ve hakaret edenlere dava açıyorum. Davadan gelecek paralarla da klavye delikanlıları için bir okul açacağım. Yanınıza gelince sakinler. Ömründe bir iş yapmamış kişiler bir şeyler yazıyorlar. Dışarıda tüm taraftarlar bana saygı gösteriyor."

"Mütevazılık bizim geleneğimizdir"

"Mütevazılık bizim geleneğimizdir. Beşiktaş külütüründe havalı insanlar sevilmez. Eski başkanlarımız da öyledir. Yıldırım Demirören benim dostumdur. Fakat yönetim şekillerimiz farklı olduğu için ayrıldık."

"Aziz Yıldırım ile dostluğumuz bitti"

"Deplasman tribünü konusu yeniden düzenlemeli. Kasımpaşa taraftarı 4 kişi olarak geldi. Gelir arttırmamız lazım. Üstüne koyarak arttırmamız lazım.

Aziz Yıldırım ile eskiden iyi bir ilişkimiz vardı. Belimin altı bir açıklaması oldu o günden sonra işim olmaz. Dostluklar bu açıklamalarla kurulmaz. Aziz Yıldırım ile dostluğumuz bitti."

"Biz iyi futbolcuları takımımızda görmek istiyoruz"

"(Caner Erkin ve Gökhan Gönül transfeleri) Biz iyi futbolcuları takımımızda görmek istiyoruz. Hangi takım olduğu önemli değil. Lig bitince hocayla oturup konuşacağız ve kararı vereceğiz."

"Euroleague hırsızlık organizasyonudur" açıklaması yorumu

"Bazen maksadını aşan konuşmalar olmuş olabilir. Fikirlerimin yüzde bir milyon arkasındayım. Fenerbahçe'nin elde ettiği başarıyı asla küçümsemiyorum. Hangi kritere göre bunları alıyorsun? Fenerbahçe geçen de hak etti. Kararlar şeffaf değil ve tamamen ticari."

Fenerbahçe'ye Faslı fırtına!

Fenerbahçe'ye Faslı fırtına!

Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Yılın takası...

Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Yılın takası...

Ali Koç başkanlığa aday olacak mı? Açıkladı...

Ali Koç başkanlığa aday olacak mı? Açıkladı...


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçeye Faslı fırtına!

Fenerbahçe'ye Faslı fırtına!

Jesus Navas’la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Nabil Dirar için de harekete geçti. Monaco’dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine teklif yapıldı.
Fenerbahçeye tarihi çalım! Yılın takası...

Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Yılın takası...

Sağ kanata Lens’i transfer ederek hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Sunderland kulübüyle yapılan son görüşmelerden sonra bu transferdeki umutların daha da arttığı öğrenildi.
Ali Koç başkanlığa aday olacak mı? Açıkladı...

Ali Koç başkanlığa aday olacak mı? Açıkladı...

Ali Koç, Mayıs 2018'de Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Koç, "2018 Yılındaki Genel Kurulda Başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" ifadesini kullandı.
İşte Aziz Yıldırımın açıklayacağız dedi 4 futbolcu!

İşte Aziz Yıldırım'ın 'açıklayacağız' dedi 4 futbolcu!

Fenerbahçe Olağan genel kurulda Başkan Aziz Yıldırım transfer müjdesi verdi.
Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için bel altı sözler söylemesinden ötürü dostluklarının bittiğini belirtti.
Valbuenaya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Aziz Yıldırımdan Advocaata rest!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!

Dick Advocaat’ın Süper Lig bitmeden Hollanda’ya dönme talebini reddeden başkan, Adana maçında oynayamayacak isimlere de “Önce 3. olalım sonra gidersiniz” dedi.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçeden flaş karar!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den flaş karar!

Yabancı oyuncuların birçoğu ayrılacağı için ilk etapta yerlilerle bu durumun konuşulması planlanıyor. Özellikle de performans veremeyen isimlerden başlanacak.
RvPden yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!

RvP'den yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Michy Batshuayi müjdesi! İş Chelseaye kaldı...

Michy Batshuayi müjdesi! İş Chelsea'ye kaldı...

Belçikalı yıldız, yeni sezonda başka bir kulübe kiralık olarak gideceğini söyledi, “Hangi takımda oynayacağımı bilmiyorum. Buna Chelsea karar verecek. Kulübüm nereyi isterse oraya giderim” diye konuştu.
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman Fenerbahçe ile...

Mehmet Demirkol: "Aykut Kocaman Fenerbahçe ile..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi....
Son aday Samir Nasri

Son aday Samir Nasri

Valbuena’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, gözünü Manchester City’nin yıldızı Nasri’ye dikti. Sarı- Lacivertliler, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına...
Bir gün Şampiyonlar Ligini kazanacağız

"Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Dergisi’nin Haziran sayısında açıklamalarda bulundu....
Volkan Demirelde şok gelişme!

Volkan Demirel'de şok gelişme!

Yeni sözleşme için masaya oturan Volkan Demirel, ücret konusunda inisiyatifi yönetime bıraktı. 15 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen...
Volkan Demirele: Son derece antipatik, sevimsiz birisin

Volkan Demirel'e: "Son derece antipatik, sevimsiz birisin"

Ahmet Çakar, son 1 haftada yaşanan önemli spor olaylarını değerlendirdi....
Kjaerin neden İtalyaya gittiği ortaya çıktı!

Kjaer'in neden İtalya'ya gittiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, bugün İtalya'ya gitti....