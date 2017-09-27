Fikret Ormandan Aykut Kocaman ve Mahmut Usluya cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde alınan Leipzig galibiyetinden sonra TEMSA ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor.

Aykut Kocaman'ın "Beşiktaş kibirli" sözlerine de cevap veren Orman, "Çok güzel bir geceydi. O emeğe para harcayan insanların evine mutlu gitmesi, bizim için büyük bir mutluluk. Bu şekilde bir üst seviyede maç oynamamız, hocalarımız, oyuncularımız hepsi bir emek ortaya koydu. Leipzig'i de çok iyi ağırladık, onlar da bize teşekkür etti. Hepimiz keyif aldık. Böyle bir maçı kazanmayla beraber bundan sonraki maçları da kazanabiliriz özgüveni oluştu. Art niyetli insanlar bunu "kibir olarak" görüyor (Aykut Kocaman'a cevap) ama biz bunu özgüven olarak değerlendiriyoruz" dedi.

BİZE KADIKÖY'DE KÖTÜ BİR MUAMELE YAPILDI

Fenerbahçe derbisinden sonra yaşananların kendisini üzdüğünü belirten Orman, "Bizi Fenerbahçe derbisinde kaybetmekten çok daha üzen şey, bize orada yapılan muammele. Futbolcularımıza, hocamıza ve maçtan sonra bana. Bunlar yakışmıyor, bizi üzüyor. Bu derbiler hep oynanacak, biri kazanacak, biri kaybedecek ama orada oluşturulan ortam bizi üzdü" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE DERBİDE KÖTÜ NİYETLİYDİ

Fenerbahçe'nin niyet olarak derbide kötü olduğunu ifade eden Orman, "Futbol oynamaya gelen, iyi niyetli oyunculardan oluşan bir maç oynandı şu anda. Herkes iyi niyetliydi, iyi niyet olunca da futbol kalitesi yükseliyor. Hiç kimse kötü örnek olmak istemiyor. Dün güzel futbol oynamak isteyen, kurallar içinde oynayan, iyi niyetli sporcular vardı. O yüzden keyifli bir akşam oldu. Zaten Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda bunun tersini göremezsiniz. Fenerbahçe maçında ise dün akşamın tam tersi bir görüntü vardı. Bir ortam hazırlandı ve bu ortamı da başından sonuna kadar izledik. Ürün güzel değildi. Bu ürün güzel olmayınca da taraftar stada gelmiyor. Eminim ki Fenerbahçeliler de bu gergin ortamdan memnun değildir. Beşiktaş bunları aştı" dedi.

MAHMUT USLU'YA CANER ERKİN CEVABI

Mahmut Uslu'nun Caner Erkin hakkındaki sözlerine de cevap veren Orman, "Keita diye bir oyuncu var, 21 yaşında, 80 milyon Euro'ya satıldı. Türkiye'de oynasa bu rakamı eder mi? Etmez. Marka değeri yok. "Her ligin bir marka değeri var. Bizde ise bu değeri öldürmek için bir yarış var. Maç sonu demeçler ortada. Benim yöneticilerime maç sonu koridorlarda küfürler ediliyor. Bu tip şeyler İngiltere, Fransa, Almanya'da olur mu? Bizde marka değerini öldürmek için bir çaba var. O akşam yöneticilerin verdiği demeçleri Avrupa'da görebilir misiniz? Atatürk ne diyor? Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı diyor. Bunu kötüleştirmek, neyi kazandırır? Ligin ikinci yarısında bizim stadımızda oynanacak bu maç. Aynı şekilde karşılık versek ne olacak? Biz de çirkinleşeceğiz. Biz bunu yapmasak, Kadıköy'de oynanacak bir sonraki maçta yine koro halinde küfürler olacak. Bu mu Türk futbolu? Aynı şeyi Antalyaspor Başkanı yaptı. Hadi o genç, onu geçelim. 70 yaşını geçmiş yöneticiler neler yapıyor? Ne kazandın? Benim oyuncum ailesini kurmuş, hayatına devam ediyor, yakışıyor mu bir yöneticiye belaltı demeçler (Caner Erkin)." ifadelerini kullandı.

YAN HAKEM CEM SATMAN'I TAKİP EDECEĞİZ

Derbinin hakemi Ali Palabıyık'ı da değerlendiren Orman, "Efendi Beşiktaş olgusunu bu yüzden ortaya koyduk. Beşiktaş böyle bir gelenekten geliyor. Bunu bile ağza düşürdüler! Hak mahrumiyeti bir şey ifade etmiyor. Ben de 45 gün ceza aldım. İstersem maç dışında başka yerde konuşurum. Ağır ceza şart. Ben bu üsluba kapılıp aynı şekilde cevap vermeyeceğim. İnşallah bunlar değişir. Fenerbahçeliler de memnun değil bunlardan! Ben bir hakem yorumcusu değilim. Olayı bir tek Ali Palabıyık açısından görmüyorum. Yan hakem Cem Satman üzerinden de bakıyorum. Karabük maçında yine Cem bey vardı, golümüzü vermedi. İftira atmıyorum, gerçekleri söylüyorum. Ali Palabıyık'ı kazanalım, bizim maçımızda hata yapsa da kazanalım ama bu şekilde tansiyonu yüksek maçlarda aynı hakemleri sürekli Beşiktaş'ın maçlarına verirsek sporun adaleti kaybolur. Yan hakem Cem Satman'ı takip edeceğiz artık, bütün problemli kararların içerisinde var. Bir maç oynuyoruz, daha ne olabilir? Verilmeyen penaltı, verilmeyen kırmızı kart, 77 cm ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, hocamızı gönder, üç kırmızı kart. Günah. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenebilir mi? Fenerbahçe büyük camia, toparlar dedim, maçtan önce bunları söyledim. Fenerbahçe lig yarışının içerisinde. Bunların hepsini maçtan önce söyledim, pozitif yaklaştım ama sonuç yine aynı oldu" şeklinde konuştu.

QUARESMA DAHA ÖNCE DE KIRMIZI GÖREBİLİRDİ

Quaresma'nın Fenerbahçe derbisinde daha önceden de kırmızı kart görebileceğini ifade eden Orman, "Bu dakikadan sonra TFF'nin bu konularla alakalı icraatını görmek istiyorum. Bütün suçu hakeme çıkarırsak, doğruyu bulamayız. Kendi özeleştirimizi de yapmalıyız. Quaresma gibi bir yıldız, bunu yapmayacak. O kırmızı kart Quaresma'ya yakışmadı! Hatta ilk pozisyonda bile kırmızı verilebilirdi. Özeleştiri yapmalıyız." dedi.

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