Fikret Orman yeni sezonun ilk transferini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vagner Love'un lifinin koptuğunu Göztepe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İşte Orman'ın sözleri:

"Dün Vagner Love’ın lifi kopmuş..Haftasonu oynamayacak...Rakiplerimiz tecrübeli takımlar ama ben ipi önde göğüsleyeceğimize inanıyorum. Demba Ba çok önemli bir oyuncu, biz de onun Beşiktaş'ta oynamasını istiyoruz. Demba Ba'nın kontratı bitiyor, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum. Demba Ba'nın sözleşmesi sona erdi. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum."