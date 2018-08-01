Fikret Orman transferi canlı yayında açıkladı

Beşiktaş, yeni transferleri Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Enzo Roco için basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün düzenlediği basın toplantısına başkan Fikret Orman da katıldı.

Vodafone Park Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'Bugün güzel bir gün' diyerek sözlerine başladı ve şöyle konuştu:

"Güven ile 4 senelik imza attık. 19 yaşında. Hayırlısı olsun. Beşiktaş'ın ondan umutları var. İnşallah katkılar sağlayacak. Ailemize geldiği için mutluyuz. Umut Nayir da çok iyi bir Beşiktaşlı. Transferinde bu çok önem arz etti. Osmanlıspor ile karşılıklı anlaşarak bu işi çözdük. İyi bir oyuncu kazandık. 4 senelik imza attık. Dorukhan da çok uzun süredir izlediğimiz bir oyuncuydu. Oda 22 yaşında. Onlada 3 senelik imza attık. Kulübümüze çabuk adapte oldu. Oda hoşgeldi. Enzo Roco'da 25 yaşında. ikinci Şilili oyuncumuz. Onu transfer ettiğimiz için mutluyuz. 3 yıllık bir imza attık. Medel ile aynı milli takımda oynuyorlar. Medel'in referansı bizim için önemliydi. Beşiktaş'ta mutlu günler geçirmesini diliyorum."

"UEFA ile olan finansal anlaşmamız bitti. Kadromuz yavaş yavaş yaşlanmaya başlamıştı Bir anda değil ama yavaş yavaş takımı gençleştirmeye başladık. Yaşlı arkadaşlar ile de yollarımızı ayırıyoruz."

Diğer takımlarla düşman değiliz

"Biz hayatı sadece Beşiktaşlılar'la yaşamıyoruz. Yeğenlerimiz, akrabalarımız, hepsi Beşiktaşlı değil. Bizim gönlümüz Beşiktaş'ı çok seviyor ama Galatasaray'la, Fenerbahçe ile Trabzonspor'la düşman değiliz. Hayattaki en yakın dostlarım da farklı takımları tutuyor. Onlarla sırlarımızı paylaşıyoruz, birbirimize destek oluyoruz, hayatı beraber yaşıyoruz. Sporda gerginlikten beslenenler var, bir de icraatla beslenenler var. Ben bugüne kadar hangi çizgideysem, aynı çizgide devam ediyorum. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu, tebrik ettik. Bu süreçte Galatasaray'la hiç tartışmamız olmadı. Türk futbolunda pozitif bir hava oluştu. Bunu da Ali Bey'e borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ali Koç, hiçbir ego elde etmeden, kamuoyu önünde bizimle alakalı pozitif kelimeler kullandı. Böyle bir rekabeti yaşama lüksünü gördüğümüz için çok mutluyum"

Kulüplerin transferle hava atma durumu yok

"Kur arttı. Bu gerçekle mücadele etmek zorundayız. Farkındaysanız kulüplerde transferle hava atma durumu yok. Herkes durumun farkında. Haziran ayının başında kur artışlarından dolayı daralacağımızı söylemiştim. Bana tepki gösterdiler ama şu anda herkes aynı yerde buluştu. Taraftarlarımız kulüp kâr ettiğinde değil, başarılı olduğumuzda tebrik ediyor. Avrupa'nın büyük ülkelerine oyuncu satıyoruz. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya... Bize gelen oyuncular, Avrupa'ya gidiyorlar. Bunun sihri şu, Beşiktaş bir vitrin kulüp. Burada oynayarak Avrupa'ya gidebiliyorlar. Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Oyuncuların alıcıları çıkıyor, gitmek istiyorlar. Bazılarına da 'Git' diyoruz gitmiyorlar çünkü teklif yok. Fabri mesela hayali için gitti. Cenk Tosun da hayali için gitmek istedi, onları biz satmak istemedik. Mitrovic'ten çok umutluyduk, alındığında 'neden alındı' dendi, şimdi de 'neden satıldı' deniyor."

Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse, gerekeni yaparız

"Gazetelerde, o gidiyor, bu gidiyor. Basın, Beşiktaş'ı yönetme makamı değildir. Taraftar da transfer makamı değildir. Herkesin elinde hesap makinesi. Bu bizim işimiz. Bu çocuklar makine değil, onlar da bu yazılan haberleri okuyor. Vida oraya, buraya gitti. Quaresma gitti! Bizde sadece 3 kişi gitti. Tosic inanılmaz bir sözleşme aldı, gitti. Mitrovic'i kullanamadık gitti. Aldığımız paraya gitti, şimdi de 'Neden sattınız?' oldu. Fabri'nin de bir senelik sözleşmesi kalmıştı, gitmek istedi. Pepe, bana gelip gitmek istediğini söylemedi. Vida için yazılanlar da bize ulaşmadı. Bir oyuncu gitmek istediğini bize söylerse, gerekeni yaparız. Bazı oyuncular 2-3 senedir bizde ama gitmiyorlar çünkü isteyen kulüp yok."

Avrupa'da önemli işler yaptık ama ligde yapamadık

"Biz maalesef planladığımız gibi bir sezon geçiremedik. Avrupa'da önemli işler yaptık ama ligde yapamadık. Şampiyonlar Ligi geliri ve kur ile karşı karşıyayız. Bu kulüp stat geliri olmadan, borç ile önemli işler yaptı. Biz çok iyi oyuncular alıyoruz. Beşiktaş bir vitrin kulübü ve UEFA'da önemli işler yapacağız." dedi.

Harun Tekin transferi

"Harun Tekin için alıcı olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgileniyordu. Biz de 'araya girelim fiyat arttıralım' diye bir şey düşünmedik. Bursaspor başkanı Ali Ay, sevdiğimiz bir kulüp başkanı. Genel sohbet içerisinde konu Harun'a geldi, onun üzerine konuştuk."

Ofansif orta saha bakıyoruz

"İlgilendiğimiz oyuncular var. Oyuncu ismi vermem doğru değil. Bir transferin olmamasını istiyorsanız açıklayın ve olmasın. Beşiktaş'ın kadrosu çok fazla geniş. Şuanda santrafor bölgesinde Negredo, Love, Mustafa, Larin, Umut, Güven var. Birileri gidecek ki mantık oluşturalım. Şu anda ofansif orta sahaya bakıyoruz. 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Acelemiz yok. Taraftara şirin gözükeceğiz diye transfer yapmayacağız."

Tolga Zengin, Fabri'den daha iyi

"Tolga Zengin müthiş bir kaleci. Bana göre kaleci hocalarıma göre de Fabri'den çok daha iyi bir kaleci. Tolga bir maçta şanssızlık yaşadı. Tolga'nın arkasında durursak onun çok iyi performans göstereceğine inanıyorum. Arkasında iki tane genç kaleci var. Süreçte hamle yapar mıyız, bakacağız. Ben Tolga'ya da diğer genç kardeşlerime de çok güveniyorum"

Güven Yalçın:

Beşiktaş'ın gurbetçi transferi Güven Yalçın yeni yeni Türkçe öğrendiğini belirterek, "Buraya geldiğim için mutluyum. Forma için savaşacağım. Oğuzhan Abi de genç yaşta geldi ve iyi yol yaptı. Ben de o yoldan gitmek istiyorum. Kendime onu örnek alıyorum"

Dorukhan Toköz:

"Bizi buraya layık gördükleri için teşekkür ediyoruz. Kulübe layik olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Çok büyük futbolcularla oynayacağız. Şenol Güneş, gençlere çok değer veriyor bize özel antrenmanlar veriyor. Asıl mevkiim orta saha ama kendimi geliştirip, pozisyon bilgilerimi geliştirirsem sağ bek olarak da forma giyebilirim"

Enzo Roco:

"Beni sıcak karşılayan takım arkadaşlarıma ve başkana teşekkür ediyorum. Bu stadın çimlerine basmak için sabırsızlanıyorum. Son maçımı 45 gün önce oynadım ve hazırlıklarıma devam ettim. Burada forma rekabetine hazırım. Dünya çapında futbolcularla forma savaşı vereceğim. Onlarında tecrübelerinden yararlanacağım"

Umut Nayir:

Bu kulübün tarihine altın harflerle yazılan isimler gibi tarihe geçmek istiyoruz. Geçmişte İlhan Mansız, Cenk Tosun gibi çok büyük forvetler benim mevkiidaşım olarak tarih yazdılar ben de kendi hikayemi Umut Nayir olarak yazmak istiyorum. İlhan hoca ile ekstra idmanlar yaptık. Onun faydasını göreceğim. Sezon içerisinde buna devam edeceğiz. Basketbolda pozisyon almanın avantajını futbolda gördüm. Sıçramanında yararını gördüm. Baba Hakkı, Beşiktaş'ta oynarken İstanbul Ünivesitesi'nde oynuyordu. Ben bu kulüpte, futbol oynarken üniversiteye devam eden ikinci isim olacağım. Ankara'dan İstanbul'a yatay geçiş düşünüyorum."