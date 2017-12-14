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Fikret Orman şok transfer haberini verdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadın futbol takımının yeni sponsoru Avon'la imza töreninde açıklamalarda bulundu. Gündemle ilgili konulara değinen Orman, Siyah-Beyazlılar'ın transfer gündemine de değindi.

Fikret Orman şok transfer haberini verdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta kadın futbol takımına sponsor olan Avon ile imza töreni düzenledi.

Başkan Orman'ın gündeme dair açıklamaları şöyle;

Vida'nın gelmeme ihtimali var

Vida'da bitmiş bir şey yok, olmama ihtimali de var. Bayern Münih zor kura ama pozitif bakmak lazım. Bayern Münih'ten daha düşük seviyede bir takım çıksa kolay rakip çıktı diyeceklerdi. Beşiktaş güçlü bir takım. Futbolda büyüyen bir trendi olan Beşiktaş görüyoruz. Tanınırlık açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Almanya'ya taraftar götürmeyeceğiz. Artık dünyada bilinen bir Beşiktaş var. Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar.

Şu an muhteşem bir noktadayız

İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Herkes bunu kabul etmişti. Şu an muhteşem bir noktadayız. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyelim mi? Biz 10 yıl Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz..Biz ülke puanı toplayıp, 4 takımla ŞL’ye gidelim istiyoruz.Aşağı çekmeye gerek yok bizi. İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, hiçbir kulüpte olmayan şeyler, onlar da işlerini yapacaklar. Profesyonellik lafta değildir.

Talisca kalmak istediğini söyledi

Galatasaray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım. Beşiktaş maç seçmez. Olsa bile bu bahane olmaz. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Futbolcular elinden geleni yapmalı. Birçok oyuncumuza talep var. Talisca da oyuncumuz ve isteyebilirler. Bana kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu da olabilir, 1 sene sonra da olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Şimdi öven insanlar, başarısızlık olursa ne kadar kötü diye anlatmaya başlarlar. Şenol Güneş 2 yıl daha şampiyon yaptıktan sonra belki milli takım konusu konuşulur. Şu an öyle bi gündemimiz yok.

Pepe'yi Ronaldo'yla takas yapabiliriz

Yaklaşık 2 senedir Ümraniye Tesisleri'mizin yanına saha yapmaya çalışıyoruz. Hala bize yer tahsis edilecek ve biz de oraya tesis yapacağız. Biz ayrımcı değil, eşit beklentiler içindeyiz. Beşiktaş bir şeye yatırım yapmak istiyor. Biz altyapıyı uçururuz. Büyük bir yatırım yapmak istiyoruz, 2 senedir saha yapmak için tesis tahsisinin yapılmasıyla uğraşıyoruz. Pepe için bize ciddi bir teklif gelmedi. Biz Pepe'den inanılmaz derecede mutluyuz. İşin şaka tarafına gelince Pepe'yi Ronaldo'yla belki takas olarak kullanabiliriz.

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