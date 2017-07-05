Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı. Başkan Fikret Orman, "Aboubakar arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Ama biz 1 senesi kalmış bir oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Beşiktaş yoğun bir transfer sezonu geçirmeyeceğiz. Stoper mevkisine bir hamle yaptık. Santrfora da yapacağız. 6 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Herkes bir an evvel transfer yapılsın istiyor. Bu bizim siyasetimizle örtüşmüyor. Ana gayemiz sahada oynayacağımız doğru oyuncular almak istiyoruz.

"Aboubakar'a 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz"

Santrfor beklentimiz var. Kadromuzda iki santrforumuz var. Aboubakar arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Ama biz 1 senesi kalmış bir oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz. Beşiktaş üzerinde hiçbir oyuncu ve kişi yoktur. Bizim kontratımız var Talisca ile. Kontratımızın gereğine göre hareket edeceğiz.

"Talisca'nın kontratı eskisi gibi devam edecek"

Talisca, annesi rahatsız olduğu için gelemedi. Bunun dışında bir şey varsa, sözleşmesine göre bir uygulama yaparız. Geçen sene Talisca önemli bir performans gösterdi. 2 ayında sakatlık yaşadı. İyi de paralar kazanıyor. Bizim kiralık oyuncumuz. Biz dönem dönem artırış yapıyoruz. Neyse kontratı ona göre devam edecek. Oyuncunun performansı iyi ise jest yapılabilir. Bir cezası var, kontratı var neyse sonuna kadar yapılır. Beşiktaş'ı kimseye ezdirmem. Bizim işimiz Beşiktaş'ı büyütmek."

Jose Sosa konusu

Orman, Sosa ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi: "Sosa ile alakalı oyuncu gelmek istiyor diye bilgi var. Diyelim böyle bir niyet var, bunu da sizinle paylaşmam. Sosa giderken bizi üzdü. Formamızı giydiği zaman çok önemli performans gösterdi. Zaman ne gösterir bilinmez. İşini ahlakıyla, namusuyla yaptı. Gomez sözleşmesini 1 sene daha uzattı. Gomez'i çok sevdik. O da bizi sevdi. Sözleşmesini uzattığına göre konuşulacak yok."

- Tamer Tuna çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hocamız Güneş'ten yardımcı antrenör konusunda talep gelmedi.

- Adriano niye Çin'e gitsin. Kimse bir yere gitmez. Ülkemiz güzel.

- Lig bittikten sonra kartlar tekrar karılıp dağıtıyor. Bizim kartta jokeri daha fazla. Bizim oturmuş kadromuz var.

- Amatör şubelerle ilgili yeni bir uygulamamız olacak.

"Marcelo'nun gitmesini istemiyorum"

Ana niyetimiz oyuncu kadromuzu tutmak. Şu anda bunu yönetebilir vaziyetteyiz. Oyuncularımızla alakalı satma mecburiyetimiz yok. Marcelo çok sevdiğimiz bir çocuk. Çok Beşiktaş'a yakışıyor. Ben gitmesini istemiyorum. Ama öyle bir astronomik şey gelir ki, lafınızı yemek zorunda kalırsınız. Şartlara bağlı. Oğuzhan takım kaptanı. Hiçbir yere gideceğini düşünmüyorum. Başkanlığı bırakmadan bu kulübe Avrupa'dan bir kupa getirmek istiyorum Allah nasip ederse.