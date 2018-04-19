Fikret Orman: Şenol Güneşin başına koltuk atılmış

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Fikret Orman, derbide yaşanan olayları değerlendirirken, Şenol Güneş'in durumu hakkında da bilgi verdi.

Orman, futbolcularının hakeme sorduktan sonra soyunma odasına girdiğini söylerken, ''Türk sporu açısından üzücü bir gün. Bu derbi müsabakaları, özellikle Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oldu ama hiç böylesi olmadı. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Bunlar Fenerbahçe'nin iç işleri falan, bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Biz oraya misafir olarak geldik. Bundan kim sorumluysa buna onlar bakacak. Oyuncularımız olay olduktan sonra hakeme 'İçeri girebilir miyiz?' diye soruyor. Onun üzerine içeri giriyorlar. Zaten futbol takımının teknik direktörünün başına koltuk atılmış, bende görüntüleri de var. O dakikadan sonra futbol oynanması mümkün değil. Bunun talimatları da açık. Daha sonra oradaki özel güvenlik oyuncularımıza saldırıyor'' ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in durumu hakkında da bilgi veren Fikret Orman, ''Ligde de güzel bir yarışma var. Bu yarışmanın zevkini çıkaracağımıza bu olaylarla futboldan soğutulmaya başlanıyor. En problemli kulüplerden biri bizdik ama artık bizde böyle şeyler olmuyor'' dedi.

Bir muhabirin 'Fenerbahçe'den kimse aradı mı?' sorusuna Fikret Orman, ''Hayır, Fenerbahçe'den kimse aramadı'' yanıtını verdi.

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