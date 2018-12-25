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Fikret Orman resmen açıkladı: "Yollarımızı ayıracağız"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, NTV'de yayınlanan programda birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman resmen açıkladı: Yollarımızı ayıracağız

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, NTV'de canlı yayınlanan "Spor Aktüel" adlı programda Nebil Evren'in sorularını yanıtladı. Fikret Orman, şampiyonluk yarışından transferlere, mali yapıdan Beşiktaş'ın geleceğine ve teknik direktör Şenol Güneş'e kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Geçen sezon ilk yarı çok puan kaybettik. Galatasaray'ı yensek şampiyon olabilecekken, yenildik ve dördüncü olduk. Bunu beklemiyorduk. Döviz yükselince, kadromuz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için kuruluydu. Bu, sıkıntı oluşturdu. Yeni dönemde Ljajic, Güven, Dorukhan gibi oynamak isteyen, genç oyunculara yöneldik."

"UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşması yapmıştık, oyuncu satmadan alamıyorduk. Mecburen kontratları elinde, yaşları fazla olan oyunculara yöneldik. Türkiye'deki krizle beraber de elimizdeki kadro Şampiyonlar Ligi'ne yönelik bir kadro yükü olduğu için sorun oldu."

"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz. Yönetim mutsuz, hoca mutsuz, taraftar mutsuz, oynayan da mutsuzdur bu durumdan. Demek ki bir şeyler yanlış."

"Şenol hocamla bugün bir yemek yedik"

"Şenol hocamla bugün bir AVM'de yemek yedik. Kendisiyle her zaman görüşüyoruz zaten. Karşılıklı sevgi ve saygımız olan insanlarız. Bu görevler bir gün bitecek ama biz yüz yüze bakacağız. 6,5 senedir görevdeyim ve 3 hocayla çalıştım. Hiçbir hocayla ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Slaven Bilic ile çalışırken, Liverpool ve Brugge maçında ona sahip çıkmıştık. Bizim tarzımız olaya göre pozisyon alma değildir."

"Şenol Güneş ile devam etmek isterim ama..."

"Sezon sonuna kadar Şenol hocayla sözleşmemiz devam ediyor. Benim de görev sürem sezon sonunda bitiyor. Ben devam etmek isterim ama benden sonra gelecek olanlar bana göre sözleşme yapmasınlar diye Şenol hocayla 2019'a kadar sözleşme imzaladık."

"Şenol hocaya 'Sizinle çalışmak istemiyoruz' dediğim an sözleşmemiz biter zaten. Biz ayrılmak istersek hocamıza bunu söyleriz. Bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadık. Ben Şenol Güneş'e çok güvenirim. Her şeyden önce adamlığına güvenirim. Biz Şenol hocaya güveniriz o yüzden böyle bir duruma girmedik. Şenol hoca isteseydi 1,5 yıl önce milli takıma geçebilirdi. Yarın da isterse bunu gelir benimle konuşur yapabilir."

"Beşiktaş üzerinde konuşulan konular hoşuma gitmiyor. Bunlar başka camialar üzerinde konuşulan konular değil. Beşiktaş çıtayı çok yukarıya koydu bunu kabul ediyorum. Arkadan plan çevirenlere söyledim, çıkın aday olun. Madem Beşiktaş'tan memnun değilsiniz, ben bu işi yapabilirim diyerek aday ol. Biz işimizin başındayız. Doğru bildiğimiz her neyse onu yapacağız."

"Devre arasında 5-6 oyuncu daha gidecek"

"Sadece Pepe değil, devre arasında en az 5-6 oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız. Hocamızla birlikte konuşup karar vereceğiz. Yeni, ruhu olan isimleri takımımıza katacağız. Hedefi olan, kaçmayan, sahada ruhunu veren bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan futbolculara para vermek istiyoruz."

"Çok geniş bir kadromuz var. 17 maçımız kaldı. Kadroyu çok şişirdiğinizde, bir hatamız da o oldu bizim, o geniş kadroda yer bulamayanlar hem mali yük oldular, hem de konuştular. Dedikodu yapanlarla değil, işini yapan oyuncularla devam edeceğiz. "Gelenler de olacak elbette. Hocanın raporuna göre 2 veya 3 tane oyuncu alacağız. 1 veya 2 tane stoper olabilir. Gidenlere göre bakacağız. Santrforda seçeneğimiz fazla, bakacağız hocamızla birlikte stratejimize göre."

Burak Yılmaz ve Arda Turan açıklaması

"Burak Yılmaz, Beşiktaşlı ve bunu futbol hayatının başından beri hep söyledi. Bizden giderken de takasla gitmiş bir oyuncu. Beşiktaşlılığını ifade etmesini çok seviyorum ve bunu söylüyorum. Her söylediğimde haber oluyor. Arda Turan'ı da çok seviyorum söylüyorum. Abdullah Avcı ile rekabet içindeyiz ama çok sevdiğim bir futbol adamı. Her methettiğimi Beşiktaş'a mı alacağım?"

"Bu kapı Cenk Tosun'a sonuna kadar açık"

"Cenk Tosun gelebilir mi? Burası Cenk'in yuvası. Bu kapı ona sonuna kadar açık. O da biliyor ama bence Premier Lig'de Cenk'in yapacağı daha çok iş var. Öğrenmesi gerekenler var. Burada maçtan çıkınca kızıyordu, şimdi orada 70. dakikada giriyor oyuna ama mermi gibi koşuyor."

"Ayrılamadıklarımızla da sezon sonunda ayrılacağız"

"9 puanlık fark var ama 2 maça bakar. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa 2 maçla kapanır fark. Beşiktaş, Benfica'ya karşı oynadığı gibi, Trabzonspor'a 2-0 yenikken bir anda galibiyeti kaçıran Beşiktaş için 2 maça bakar. Bizim, bizim gibi oynamamız lazım. Bu ruhu ortaya koymayan kim varsa ayrılacağız. Ayrılamadıklarımızla da sezon sonunda ayrılacağız. Beşiktaş'ın tek hesabı Beşiktaş hesabıdır. FFP kurallarına da uyacağız. Çok daha radikal şekilde hareket edeceğiz. Buna mecburuz."

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