Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

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Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 ile geçen ve 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu göğüsleyen Beşiktaş'ta yönetim çok geçmeden transferde harekete geçti.

Başkan Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde Portekiz'e giderek Porto ve Benfica kulüpleriyle biraraya gelecek. Talisca'nın takımda kalması ve bonsevisini almak isteyen Orman'ın tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Aboubakar için ise Başkan Orman'ın Portekiz Kulübü Porto'ya 5 milyon Euro, şartları zorlaması durumnda en fazla 6 milyon Euro teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.

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Atiba'dan transfer açıklaması!

Atiba'dan transfer açıklaması!

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Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!


 

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Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
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