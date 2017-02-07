Fikret Orman: "Özür diliyorum"

Vodafone ile yenilenen sözleşmenin basın toplantısında konuşan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden ve kupaya veda eden Beşiktaş'ta derbide yaşananları değerlendiren başkan Fikret Orman, "Ne kadar provoke edilirse edilsin biz bu olayların içinde yer almamalıydık. Ben tüm kamuoyundan bunun için özür diliyorum" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

Vodafone ile işbirliğimiz 150 milyon doları geçmiş durumda. Yıllık 7 milyon dolarlık bir anlaşma. Bunun 5 milyonu nakit, kalanı statla alakalı ödemeler. Göğsümüzde Vodafone ile birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancımız tam.

Gerçekten çok üzgünüm. Skorla alakalı değil bu. Ezeli rekabette olan şeyler bunlar. Ancak futbol konuşulmadı. Farklı bir külübüz. Böyle bir fotoğraftın içinde olduğumuz için üzgünüm. Futbolcuların böyle şeylerle anılması hoş değil. Ne provokasyon olursa olsun, bizim buna alet olmamamız lazımdı,üzgünüm. Nasıl bir provakasyon olursa olsun, içinde olmamamıza rağmen. Yaptığımız bir hata varsa da kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemiğe girmemem lazımdı.Fenerbahçe'ye kupada başarılar diliyorum.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise Beşiktaş ile sponsorluklarını iki yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Grup olarak Türkiye’de 10 yıldır yatırım yaptıklarını aktaran Deegan, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak bu Türkiye pazarına olan bağlılığımızın göstergesidir. 10 yıldır Türkiye’de faaliyetteyiz ve 20 milyar lira yatırım yaptık. Uzun vadeli yatırımcı olarak bulunuyoruz. İlişkimizin yenilenmesi çok büyük bir iş birliğine işaret ediyor, çok gururluyuz. Türkiye çok iyi, muhteşem pazar. Türkiye iletişim açısından genç bir nüfusa sahip. İyi fırsat olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple ilişkilerimizi yenilemenin çok büyük fırsat olacağını düşünüyoruz."

Açıklamaların ardından Fikret Orman, üstünde isminin yazılı olduğu ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını Deegan’a hediye etti.

Forma sponsorluğu 25 milyon dolara ulaştı

Siyah-beyazlı kulüp, Vodafone ile 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmasını sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 milyon dolar ve KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatmış oldu. Beşiktaş’ın Vodafone ile yaptığı forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.