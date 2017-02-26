Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Hapoel zaferi sonrasında oyunculara toplamda 500 bin Euro prim dağıtan yönetim, Galatasaray maçı öncesinde de harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, derbi primini kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.

Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Siyah-Beyazlı yönetim, Galatasaray derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı... Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde zirvede bulunan Şenol Güneş’in öğrencilerini zorlu mücadeleye motive etmek için elinden geleni yapan Beşiktaşlı idarecilerin, bu mücadele öncesinde özel prim belirlediği bildirildi.

Başkan Fikret Orman’ın talimatı sonrasında futbolculara, TT Arena’dan 3 puanla ayrılmaları halinde kişi başı 25 bin TL prim ödeneceği öğrenildi. Beşiktaş’ın yıldızlarının bütün

taksit ve primlerini ödeyen ve oyunculara borçlu bulunmayan Beşiktaş Yönetimi, son olarak Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin ardından UEFA’dan gelen 750 bin Euro’luk (2.8 milyon TL) son 16 turu priminin 500 bin Euro’luk (1.9 milyon TL) bölümünü oyunculara dağıtmıştı.

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!


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TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi büyük... Şu ana kadar satılan bilet sayısının 22 bini geçtiği öğrenildi.
Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız futbolcu Marcel Desailly’yi Türkiye’ye getiriyor.
Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Hapoel zaferi sonrasında oyunculara toplamda 500 bin Euro prim dağıtan yönetim, Galatasaray maçı öncesinde de harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, derbi primini kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik 90 dakikayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.
Avrupalı Kartal!

Avrupalı Kartal!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Şenol Güneşten Galatasaray derbisi yorumu

Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi yorumu

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Rıdvan Dilmen: İlk yarı 5-1 bitebilirdi

Rıdvan Dilmen: "İlk yarı 5-1 bitebilirdi"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisar Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi.
Beşiktaş şampiyon gibi oynadı!

Beşiktaş şampiyon gibi oynadı!

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