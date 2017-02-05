Fikret Orman: "Bu kupa zaten süt kupasıydı"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe derbisinin ardından şok açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası için 'süt kupası' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe derbisinin ardından şok açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası için 'süt kupası' benzetmesini yaptı.

İşte Fikret Orman'ın maç sonu açıklamaları:

"Bu kupa zaten süt kupasıydı. Ligde lider olarak devam ediyoruz. Ligde lider olacağız kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe ile ilk defa oynamıyoruz. Çok da önemsemiyorum. Allah'ın izni ile ligde şampiyon olup 3. yıldızı takacağız"

"Hakeme bakmayacağız"

"Hakeme bakmayacağız. Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı. Hakemin performansı da kötüydü ama neyse herkes böyle kazasız belasız evine gitsin."