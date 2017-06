Fikret Orman: "Bizde Vida yok, tornavida var"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün dünyanın her yerinde örgütlenmiş bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Ordu Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Orman, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları bütün işleri planlayarak yönettiklerini vurgulayarak, "Hamdolsun Allah bu günleri bizlere gösterdi. Bugün burada olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum. Beşiktaş her yerde olan bir kulüp. Beşiktaş dünyanın her yerinde örgütlenmiş bir sivil toplum örgütüdür. Tek işimiz var sporla insanları mutlu etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan amblemimizi her yerde temsil edebilmektedir." diye konuştu.

Bunları, aile duygularını herkese hissettirerek yapmaya çalıştıklarını aktaran Orman, "Statlar falan yapılır, şampiyonluklar da olur ama önemli olan Beşiktaş’ın bu aile bütünlüğünü herkese hissettirmektir. Bunu da oluşturduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ordu ve Rize Beşiktaşlılar Derneği yöneticileri tarafından Orman’a çeşitli hediyeler takdim edildi.

İftar yemeğinin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Orman, taraftarların üçüncü şampiyonluğu dile getirmelerinin hatırlatılması üzerine, "Bunlara kalsa onuncu şampiyonluğu üst üste isteyecekler. Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz." yanıtını verdi.

Orman, Dinamo Kiev’in Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgili transfer söylentilerinin olduğuna dair soruya ise, "Bizde vida yok tornavida var." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Otel çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektiren Orman, taraftarların formalarını da imzaladı.