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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çok sert açıklamalar yaptı. "Futbolcunun ağzı değil ayakları konuşacak" diyen Fikret Orman'ın Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ı hedef aldığı iddia edildi.

Fikret Orman: Benim motivasyonum çökünce, Beşiktaş da çöker

İşte Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Dünkü maç güzel bir maçtı. Zevkli bir maçtı. Skor bizim açımızdan iyi olmasa da zevkliydi. Beşiktaş takımının iştahını beğendim. Gol atmak istiyordu ama şanssızdı. Şans çok büyük bir etkendi. Tabii ki eleştirilecek konular da var. Ama bu bizim aile sorunumuz. Bunu da kamuoyunda hiçbir zaman tartışmam. Daha ligin başındayız. Vodafone Park’ta ligde ilk defa mağlubiyet aldık. Antalyaspor’a nasipmiş. Bizim de özeleştiri yapmamız gereken konular var. Onu da yapacağız” dedi.

"Uzun zamandır bir aradayız. Beşiktaş tarihi açısından önemli işler yaptık. Bunu, kendimizi övmek için değil ama dünü çok rahat unutuyoruz. Bu arkadaşlarımla beraber biz Beşiktaş'ın toplam tarihinden daha fazla yatırım yaptık. Biz Beşiktaş tarihinde satılan oyuncuların toplamından daha fazlasını sattık. Beşiktaş tarihinde açılan toplam mağaza sayısından daha fazlasını açtık. Beşiktaş tarihinde yapılanlardan daha fazla sponsorluk anlaşmaları yaptık"

"Yöneticilerimiz sosyal medyaya çok takılıyorlar. Ben bu sosyal medyaya çok hakim değilim. Benim motivasyonum çökünce, Beşiktaş da çöker. Yorgunluk oluştu, biraz var. Ekonomik bir sıkıntıdan geçiyoruz ülke olarak. Herkes kendi nazarında haklıdır ama konular artık farklı mevzulara geliyor. Herkes kendine göre haklıdır."

'İlk Ahmet Çebi ile konuşacağım'

"Gazetelerde okuyorum, o gidiyor, bu geliyor. Yönetim kurulu ile ilgili olarak daha konuşmalara başlamadım. Bunlar yalan, yazılanlar yalan. Hep algı üzerine bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ahmet Nur Çebi ile biz hiç kavga etmedik. Ben hiç Ahmet ağabey ile hiç kavga etmedim. Kendisi de beni çok sever, ben de onu çok severim. Onun kalbinin kırıldığı şeyler beni üzer. Ama genel baktığımızda bir motivasyon düşüklüğü var, bu ortada. Farkındayız bu durumun. Ben daha kimseyle konuşmaya başlamadım. Bu hafta başlayacağım. İlk olarak da İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşacağım”

'Yönetim kurulu sayısını aşağı indireceğiz'

"Bilip de bir şeyi konuşmayan varsa namerttir. Beşiktaş, çok şeffaf bir kurumdur. Bu iddiaların hepsi, beni ve yönetimi yıkmak, Beşiktaş'ı yıkmak üzerine yapılan şeyler. Bunlar Beşiktaş'ın genel kurulunda yapılan şeyler. Biz mali genel kurul yapmıyoruz. Tüzüğü değiştireceğiz, 4-5 madde fazla değil. Bundan sonraki dönemle alakalı yönetim kurulu sayısını aşağı indireceğiz. Fazla olduğu zaman herkese bir görev vermek istiyoruz, herkes futbolun içerisinde olmak istiyor ama burası futbol kulübü değil, burası spor kulübü. Futbolun içerisinde olmayan dedikodu yapıyor. Futbolun içerisinde olanlar kıskanılıyor"

'Bunlar erkekliğe sığımaz'

"Gelin aday olun, birleşin aday olun. Kazanırsanız, Allah yolunuzu açık etsin. Beşiktaş genel kurulu karar versin, buyurun gelin ama arkadan dedikodu yapmayın. Bunlar erkekliğe sığmaz. Ben kimsenin işine karışmam. Profesyonel yöneticilerimiz var. İletişimin, finansmanın hiçbir işine karışmam. Bunlar ayrı, bunların görevleri ayrı. Yönetim kurulunda görev verdiklerimin de işlerine karışmam. Herkes futbolun içerisinde olmak istiyor. Belki yeni yönetimde görev dağılımı bile yapmayabilirim çünkü bunları konuşmaktan işimize konsantre olamıyoruz. Pazarlama işini veriyoruz birine, pazarlama departmanının yerini bilmiyor"

''Menajerler haber yaptırıyorlar'

"Bir taraftar geldi, Metin Korkmaz'dan transfer yapmayın dedi. Ben de sana mı soracağım dedim. Kimi almışız Metin Korkmaz'dan? Orkan Çınar'ı sadece. Adam Orkan Çınar'ın menajeri, başka bir oyuncu almamışız Metin Korkmaz'dan. Menajerler büyük paralar kazanıyorlar, aldıkları paraları da basına dağıtıyorlar haber yapıyorlar. Mitrovic'i aldık, bu sene sattık 4.2'ye aldık, 3.9'a sattık. Biz aldık, biz sattık. Dedikodusunu ben yiyorum"

'Yürekleri varsa karşıma çıksınlar'

"Negredo'yu, Galatasaray'a bedelsiz götürmüşler, Beşiktaş'a bonservis ücreti ile gelmiş. Bulun gelin

Galatasaraylı yöneticileri, sorun. Evrak değil, sözlü olarak teklif olsa bile kabul edeceğim. 2.5 milyon euroya Negredo'yu aldık. Rakiplerimiz daha fazla verdi, bir kelimesi konuşuluyor mu? Hayır. Neden bizimkiler konuşuluyor sadece? Ben 8 sene Yıldırım Demirören'e muhalefet yaptım. Bir tane iftiram yoktur, bir tane arkadan konuşmam yoktur. Yapıcı konuştum. Arkasından hiç konuşmadım. Biraz yürekleri varsa karşıma çıksınlar"

'Ben Beşiktaş'ta iki şeye elimi sürmedim'

"Bilip de konuşmayanlar gelsinler çıksınlar, konuşsunlar. Bilip de konuşmayanlar şerefsizdir. Beşiktaş'ta ne var ya? Beşiktaş'ın bütün evrakları halka açıktır. Herkes inceliyor bu evrakları, halka açık bir şirketiz. Ben iki şeye elimi sürmedim Beşiktaş'ta. Bir paraya, iki transfere elimi sürmedim. Para ile ilgili çoğu kararı ben bilmem bile. Transferde ilk olarak Deniz Atalay ile başladık. Sonra Erdal Torunoğulları ile çalıştım şimdi de Umut Güner ile çalışıyorum. Bu işleri yöneticiler üzerinden götürürüm. Ben arka planda olurum"

'Biz oyuncuları ağızları konuşsun diye değil ayakları konuşsun diye alıyoruz'

29 kişilik bir kadromuz var. Bunun da 23-24'e inmesi lazım. Talibin varsa getir biz yardımcı olacağız diyoruz ama gitmiyor. Ama takımda aldığının ikinci günü ben niye oynamıyorum demeye başlıyor. Ağısları konuşsun diye almıyoruz ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor. Dünkü maçta çok üzüldüm ben daha 3. maç nerden çıktı bu küfür. Zannedersin ki ligin sonuna girdik. İşin bu tarafına baktığımızda herkes işini yapacak. Ayaklar baş olmayacak. Taraftar taraftarlarlığını, yorumcu yorumculuğunu, oyuncu oyunculuğunu yapacak.

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