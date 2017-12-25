Fikret Orman Arda Turanı açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Fikret Orman, "Arda'nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğu var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok" dedi.

Cenk Tosun'a dair de açıklamalarda bulunan Orman, "Cenk Tosun çok kıymetli bir kardeşimiz, bizim evladımız. Bu çocuklar Beşiktaş'ta olmaktan mutlu ancak devre arasında da Cenk'i satmayı düşünmüyoruz. Yok yarın uçağa biniyormuş falan, böyle bir şey yok. Cenk'in değeri 25 milyon eurodan daha fazla ama bizim bir niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemedik. Bizim oyuncumuz açık arttırmadaki tablo değil, oyuncumuz ile alakalı benim de onayladığım, oyuncumun da istediği bir şey olursa o zaman konuşuruz. Beşiktaş, şu anda Avrupa'nın 16 takımdan biri, bunu unutmamak lazım. Demba Ba'yı isterim ama sakatlık durumu nedir, bakmak lazım" ifadelerini kullandı.