Fernandodan skandal Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın kampına katılması beklenen Fernando'dan şok açıklamalar geldi. Portekiz basınına konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Bu transfer Manchester City için iyi olacaktır ancak benim için kötü olabilir!" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın yolunu merakla gözlediği Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Türkiye'ye gelmek konusunda Sarı-Kırmızılılar kadar istekli görünmüyor.

Yarın sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de yayın yapan Diário de Notícias gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kiralık gitmek için birkaç alternatifi bulunduğunu ifade eden Fernando, "Manchester City kiralık gitmeme yanaşmıyor, çünkü bir senelik kontratım kaldı. Galatasaray bonservisimi satın almak için City'ye teklifte bulundu, onlar da beni satmak istiyorlar. Bu transfer elbette kulübüm için iyi olacaktır ancak onlar için iyi olan, benim için o kadar da iyi olmayabilir. Bu konuyu 31 Ağustos'a kadar çözüme ulaştırmak oldukça zor gözüküyor." diyerek aslında Galatasaray'a imza atmak konusunda o kadar da istekli olmadığını ortaya koydu.

Galatasaray Sportif Direktörü Fernando bugün Avusturya'da gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Fernando ve Feghouli'nin kampa katılmasını beklediklerini iletmişti. Fernando'nun bu sözlerinin ardından Galatasaray'ın takınacağı tavır merak konusu.