Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Ersun Yanal’ın talimatı ile 10 numara arayışına geçen Bordo- Mavililer’e, menajerler aracılığıyla Milan’da forma giyen Jose Sosa önerildi.
Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.
Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Bir transfer daha açıklandı!

Bir transfer daha açıklandı!

Erman Kunter yönetiminde yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Alex Renfroe'yu kadrosuna kattı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.

Fernando'dan skandal Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın kampına katılması beklenen Fernando'dan şok açıklamalar geldi. Portekiz basınına konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Bu transfer Manchester City için iyi olacaktır ancak benim için kötü olabilir!" yorumunu yaptı.

Fernandodan skandal Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın yolunu merakla gözlediği Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Türkiye'ye gelmek konusunda Sarı-Kırmızılılar kadar istekli görünmüyor.

Yarın sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de yayın yapan Diário de Notícias gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kiralık gitmek için birkaç alternatifi bulunduğunu ifade eden Fernando, "Manchester City kiralık gitmeme yanaşmıyor, çünkü bir senelik kontratım kaldı. Galatasaray bonservisimi satın almak için City'ye teklifte bulundu, onlar da beni satmak istiyorlar. Bu transfer elbette kulübüm için iyi olacaktır ancak onlar için iyi olan, benim için o kadar da iyi olmayabilir. Bu konuyu 31 Ağustos'a kadar çözüme ulaştırmak oldukça zor gözüküyor." diyerek aslında Galatasaray'a imza atmak konusunda o kadar da istekli olmadığını ortaya koydu.

Galatasaray Sportif Direktörü Fernando bugün Avusturya'da gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Fernando ve Feghouli'nin kampa katılmasını beklediklerini iletmişti. Fernando'nun bu sözlerinin ardından Galatasaray'ın takınacağı tavır merak konusu.

Cenk Ergün açıkladı:

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güncel
Cenk Ergün açıkladı: Arda Turan ve Hatem Ben Arfa...

Cenk Ergün açıkladı: "Arda Turan ve Hatem Ben Arfa..."

Galatasaray Sportik Direktörü Cenk Ergün, merakla beklenen transfer açıklamasını yaptı. Ergün, Feghouli ve Fernando'nun kampa katılacağını açıklarken; Arda Turan, Ben Arfa, Mircea Lucescu ve Fellaini ile ilgili de önemli bilgiler verdi.
Fernandodan skandal Galatasaray açıklaması!

Fernando'dan skandal Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın kampına katılması beklenen Fernando'dan şok açıklamalar geldi. Portekiz basınına konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Bu transfer Manchester City için iyi olacaktır ancak benim için kötü olabilir!" yorumunu yaptı.
Galatasarayda soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Galatasaray'da soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

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