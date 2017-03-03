Fernando Torres ölümden döndü!

Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Atletico Madrid’in İspanyol futbolcusu Fernando Torres, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın bir süre içinde sahalara dönmek istediğini söyledi.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 25. haftasında Deportivo ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmada kafasına aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan İspanyol futbolcu Torres’ten iyi haber geldi.

Atletico Madrid’in internet sitesinden yapılan açıklamada, ölümden dönen Torres’in kafatasının röntgeninin çekildiği ve ciddi bir sakatlık durumuna rastlanmadığı belirtildi.

Kontrol amacıyla hastanede 24 saat müşahede altında tutulacak Torres ise sakatlığına ilişkin bilgi vererek, "Sağlık durumun için endişelenenlere ve destek mesajı yollayanlara çok teşekkür ederim. Sakatlığım sadece bir yaradan ibaret. Umarım çok yakın zamanda sahalara dönerim." ifadelerini kullandı.

Deportivo’nun teknik direktörü Pepe Mel ve pozisyonda Torres ile ikili mücadeleye giren futbolcu Alex Bergantinos da hastaneye gelerek Torres’i ziyaret etti.

Taburcu oldu

Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Atletico Madrid’in İspanyol futbolcusu Fernando Torres, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Atletico Madrid’in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Deportivo ile Atletico Madrid arasında oynanan lig karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan İspanyol futbolcu Torres’in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler verildi. Geceyi hastanede geçiren Fernando Torres’in taburcu edildiği belirtildi.

Hastaneden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, "Faul anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında gerçekleşen olayda, hava topuna çıkan Torres ile Bergantinos çarpışmıştı. Kafasına aldığı darbenin ardından yerde hareketsiz kalan ve dili boğazına kaçan 32 yaşındaki futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yapmıştı. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile ambulansa konulan Torres, kafa travması şüphesiyle stada en yakın hastanenin acil servisine götürülmüştü.

AA