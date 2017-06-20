Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.

Gelecek sezon çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, transferde çok sağlam adımlar atmaya hazırlanıyor. Asamoah Gyan’la her konuda anlaşıp imza için gün sayan Yeşil-Beyazlılar, orta saha için ise bir diğer dünyaca ünlü yıldız Fernando Gago’yu renklerine bağlamaya çalışıyor.

Geride kalan sezonda Boca Juniors’ta yalnızca 11 kez şans bulabilen ve ayrılmak istediğini kulübüne ileten 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa’dan birçok talip var. Menacerler aracılığıyla yapılan teklifi değerlendirmeye alan Gago’yu ikna etmek ise Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla’ya kaldı.

Tecrübeli oyuncu vatandaşıyla bir araya gelerek Bursaspor’a gelmesi yönünde ikna etmeye çalışacak. Başkan Ali Ay’ın bu konuda Arjantinli futbolcuya tam yetki verdiği gelen haberler arasında.