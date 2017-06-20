İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

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Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

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Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Robin van Persie'ye talip var!

Robin van Persie'ye talip var!

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Asrın transfer bombası: Ronaldo

Asrın transfer bombası: Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.
İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Veli Kavlak, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaştı.

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.

Fernando Gago sürprizi

Gelecek sezon çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, transferde çok sağlam adımlar atmaya hazırlanıyor. Asamoah Gyan’la her konuda anlaşıp imza için gün sayan Yeşil-Beyazlılar, orta saha için ise bir diğer dünyaca ünlü yıldız Fernando Gago’yu renklerine bağlamaya çalışıyor.

Geride kalan sezonda Boca Juniors’ta yalnızca 11 kez şans bulabilen ve ayrılmak istediğini kulübüne ileten 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa’dan birçok talip var. Menacerler aracılığıyla yapılan teklifi değerlendirmeye alan Gago’yu ikna etmek ise Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla’ya kaldı.

Tecrübeli oyuncu vatandaşıyla bir araya gelerek Bursaspor’a gelmesi yönünde ikna etmeye çalışacak. Başkan Ali Ay’ın bu konuda Arjantinli futbolcuya tam yetki verdiği gelen haberler arasında.

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

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Ünlü teknik direktör İstanbula transfer görüşmesine geldi

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Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
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Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

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