Fernandes Beşiktaşa geri dönüyor

Manuel Fernandes Beşiktaş'a dönüyor. Siyah beyazlı yönetimin Portekizli oyuncu ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli oyuncu, kariyerini siyah beyazlı takımda sürdümek istiyor.

Rus ekibi ile yeni sözleşme imzalamayan Fernandes'in Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

Kontratın 3 yıllık olması planlanırken, yıllık ücret konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı.

Siyah beyazlılar bu hafta Fernandes'in menajeri ile bir kez daha görüşerek anlaşmaya son şeklini vermeyi hedefliyor.

2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Fernandes, 112 maçta 20 gol attı, 21 asist yaptı. 2014'te Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu, Rus ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada fileleri 30 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova'nın şampiyonluğunda 7 gol-4 asistle önemli rol oynayan Fernandes, Rusya'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Ntvspor