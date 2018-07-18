Fenere 3lü paket! Sol bek, orta saha, forvet

F.BAHÇE, kadrosuna gelecek vaat eden genç yetenekleri almaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler’in şimdi de Feyenoord formasını giyen 3 genç ismin transferi için düğmeye bastığı bildirildi. Kanarya, sol bekte görev yapan 18 yaşındaki Tyrell Malacia, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki Dylen Vente ve orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Orkun Kökçü’yü transfer etmek için Feyenord kulübü ile resmi görüşmelere başladı. Kanarya’nın 3 oyuncu için Hollandalılar’a 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

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