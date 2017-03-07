Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.
Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.
Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Golleri ve asistleriyle Başakşehir'i sırtlayan Edin Visca'nın her geçen gün yükselen grafiği dikkat çekiyor. 200 bin Euro'ya (788 bin TL) Baykuşlar'a gelen Boşnak futbolcunun şimdiki bonservisi geldiği günün 42.5 katına yükseldi.
"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Fenerbahçeyi yıkan haber!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'e nazar değdi. Osmanlıspor maçını tamamlayamayan ve stadı sekerek terk eden Kjaer'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Kjaer'in cuma günkü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında takımdaki yerini almasının zor olduğu belirtildi.

Volkan Demirel dönüyor

Adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan kaleci Volkan Demirel'in ise 1 Nisan'daki Karabük deplasmanında takımdaki yerini alabilecek duruma geleceği öğrenildi.

Hollanda'da Lens şaşkınlığı

Hollanda'da Lens şaşkınlığı

Mustafa Reşit Akçay'dan kinayeli gönderme!

Mustafa Reşit Akçay'dan kinayeli gönderme!

Lens kalacak mı? Açıkladı...

Lens kalacak mı? Açıkladı...


 

Sabah

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Hollandada Lens şaşkınlığı

Hollanda'da Lens şaşkınlığı

Osmanlıspor’u 1-0 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe’de Jeremain Lens’in babası Ricardo Lens’i kaybetmesine karşın sahaya çıkması Hollanda’da da büyük ilgi topladı.
Fenerbahçeyi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Mustafa Reşit Akçaydan kinayeli gönderme!

Mustafa Reşit Akçay'dan kinayeli gönderme!

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla maçın hakemine ve Mehmet Topal'a tepki gösterdi.
Lens kalacak mı? Açıkladı...

Lens kalacak mı? Açıkladı...

Hafta içi babasını kaybeden ancak bugün sahaya çıkan Jeremain Lens, Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.
Advocaatı çıldırtan pozisyon!

Advocaat'ı çıldırtan pozisyon!

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında Lens'e yapılan faule Advocaat sert tepki gösterdi. Alper Ulusoy itiraz eden Josef’e sarı kart gösterdi. Brezilyalı gelecek hafta Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Maç sonu sert sözler: Haram olsun

Maç sonu sert sözler: "Haram olsun"

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 90+1'de gelen golle mağlup ederken, Osmanlıspor cephesi ise isyan etti. Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcısı Hüseyin Cimşir, sosyal medyadan maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.
Advocaattan maç sonu itiraf geldi!

Advocaat'tan maç sonu itiraf geldi!

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, son saniyede kazandıkları Osmanlıspor maçını değerlendirdi.
Mehmet Topaldan maç sonu büyük itiraf!

Mehmet Topal'dan maç sonu büyük itiraf!

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı sonrası tartışma konusu olan Mehmet Topal'dan açıklama gecikmedi: "Top elime çarptı. Ben topu elimle kontrol etmedim. Ama hakem olsam bu golü vermezdim."
Golü hakem attı

"Golü hakem attı"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin golünde Mehmet Topal'ın eliyle topa müdahale ettiğini ifade etti.
Fenerbahçe uzatma dakikalarında güldü: 1-0

Fenerbahçe uzatma dakikalarında güldü: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.
Kayserispor maçının ardından Fenere kötü haber

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Fenerbahçe, Kayserispor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi....
Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı....