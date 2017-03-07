Fenerbahçeyi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!
Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'e nazar değdi. Osmanlıspor maçını tamamlayamayan ve stadı sekerek terk eden Kjaer'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
Kjaer'in cuma günkü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında takımdaki yerini almasının zor olduğu belirtildi.
Volkan Demirel dönüyor
Adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan kaleci Volkan Demirel'in ise 1 Nisan'daki Karabük deplasmanında takımdaki yerini alabilecek duruma geleceği öğrenildi.
Sabah
İlk yorumu siz yapın!