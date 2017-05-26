Fenerbahçeye yılın müjdesi!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Yiğidolar, Antepli Ghilas’la söz kestikten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gözden düşen Emenike’ye teklif götürmeye hazırlanıyor.

Son maçında 30 bin taraftarının önünde Yeni Malatyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla devirip Süper Lig’e şampiyon olarak dönen Sivasspor’da transfer çalışmaları son sürat...

Hücum hattı için, küme düşen Gaziantepspor’un yıldızı Nabil Ghilas’la büyük ölçüde anlaşma sağlayan Yiğidolar asıl flaş transfer için de düğmeye bastı: Emmanuel Emenike...

Fenerbahçe’deki sözleşmesi 2018’de bitecek olan Nijeryalı forvetin takıma kazandırılması adına temasların başladığı belirtildi.

2.4 milyon Euro alıyor

Sarı-Lacivertli takımda bu sezon 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen oyuncuyla yıllık ücrette anlaşılırsa imzalar atılacak. Fenerbahçe’de yıllık 2.4 milyon Euro kazanan Emenike’ye herhangi bir talip çıkmaması nedeniyle uygun bir bedelle Sivas’a imza atmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.