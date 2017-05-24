Fenerbahçeye Valbuenadan müthiş haber!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon’un, adı Fenerbahçe ile anılan kanat oyuncusu Mathieu Valbuena’yı kadrosunda tutmak için çaba göstermeyeceği öne sürüldü.

Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haberinde, Fenerbahçe’nin Valbuena ile yakından ilgilendiğini ve üç yıllık sözleşme önerdiği, Olympique Lyon’un da Fransız milli futbolcuyu kadrosunda tutmak konusunda isteksiz olduğu paylaşıldı.

Valbuena’nın sezon boyunca 10 gol ve 8 asistle oynadığını kaydeden gazete, futbolcunun bekleneni verememesi, maliyetinin yüksek olması ve takım oyununa uyum gösterememesi gibi sorunlar yüzünden gözden çıkartıldığını iddia etti.

Olympique Lyon takımının 32 yaşındaki futbolcu yerine yeni arayışlara şimdiden başladığını ifade eden gazete, ayrılığa iki taraf için de artık kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Lyon’un, Angevin takımında top koşturan 21 yaşındaki Nicolas Pepe, Cannes’da oynayan 18 yaşındaki Yann Karamoh ile yakından ilgilendiğine de değinildi.