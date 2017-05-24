Fenerbahçeye Valbuenadan müthiş haber!

İki transfer resmen duyuruldu!

İki transfer resmen duyuruldu!

Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Amerikalı pasör Carli Lloyd ile 2 yıl, Azerbaycanlı pasör çaprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin davasında karar verildi.
3 transfer müjdesi birden!

3 transfer müjdesi birden!

THY Euroleague’i kazanan ilk Türk ekibi Fenerbahçe’nin asbaşkanı Ozan Balaban başarıları için “Bu bir proje işi, 20 yıllık emeğin karşılığı” dedi. Basketbol şubesinin 18 milyon Euro kadar açık verdiğini belirten Balaban, gelirlerinin Türk Lirası, giderler
Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!

Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr başına geçmesi beklenen teknik direktör Cesare Prandelli ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı için transfer çalışmaları sürüyor.
67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

Aboubakar ve Talisca’daki müthiş gelişim Avrupa devlerinin gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Roma, 20’lik yıldızı Gerson’u Şenol Güneş Okulu’na yazdırmak istiyor.
Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
Loic Remy Süper Lig'e!

Loic Remy Süper Lig'e!

Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.

Fenerbahçe'ye Valbuena'dan müthiş haber!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon’un, adı Fenerbahçe ile anılan kanat oyuncusu Mathieu Valbuena’yı kadrosunda tutmak için çaba göstermeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçeye Valbuenadan müthiş haber!

Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haberinde, Fenerbahçe’nin Valbuena ile yakından ilgilendiğini ve üç yıllık sözleşme önerdiği, Olympique Lyon’un da Fransız milli futbolcuyu kadrosunda tutmak konusunda isteksiz olduğu paylaşıldı.

Valbuena’nın sezon boyunca 10 gol ve 8 asistle oynadığını kaydeden gazete, futbolcunun bekleneni verememesi, maliyetinin yüksek olması ve takım oyununa uyum gösterememesi gibi sorunlar yüzünden gözden çıkartıldığını iddia etti.

Olympique Lyon takımının 32 yaşındaki futbolcu yerine yeni arayışlara şimdiden başladığını ifade eden gazete, ayrılığa iki taraf için de artık kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Lyon’un, Angevin takımında top koşturan 21 yaşındaki Nicolas Pepe, Cannes’da oynayan 18 yaşındaki Yann Karamoh ile yakından ilgilendiğine de değinildi.

Fenerbahçe'ye 3 transfer müjdesi birden!

Fenerbahçe'ye 3 transfer müjdesi birden!

İki transfer birden resmen duyuruldu!

İki transfer birden resmen duyuruldu!

Ozan Tufan gözaltına alındı!

Ozan Tufan gözaltına alındı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçeye 3 transfer müjdesi birden!

Fenerbahçe'ye 3 transfer müjdesi birden!

THY Euroleague’i kazanan ilk Türk ekibi Fenerbahçe’nin asbaşkanı Ozan Balaban başarıları için “Bu bir proje işi, 20 yıllık emeğin karşılığı” dedi. Basketbol şubesinin 18 milyon Euro kadar açık verdiğini belirten Balaban, gelirlerinin Türk Lirası, giderler
Fenerbahçeye Valbuenadan müthiş haber!

Fenerbahçe'ye Valbuena'dan müthiş haber!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon’un, adı Fenerbahçe ile anılan kanat oyuncusu Mathieu Valbuena’yı kadrosunda tutmak için çaba göstermeyeceği öne sürüldü.
İki transfer birden resmen duyuruldu!

İki transfer birden resmen duyuruldu!

Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Amerikalı pasör Carli Lloyd ile 2 yıl, Azerbaycanlı pasör çaprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Ozan Tufan gözaltına alındı!

Ozan Tufan gözaltına alındı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alındı.
Şampiyonluğun ardından Fenerbahçeden 2 transfer birden!

Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'den 2 transfer birden!

Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa Ligi Kupası'nı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kolları sıvadı. Vesely, Ekpe Udoh, Datome gibi isimleri takımda tutacak olan sarı lacivertliler, Doğuş Holding'le yapılacak işbirliğinin ardından da yeni yıldızları kadros
Bu kanatlar Fenerbahçeyi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı için transfer çalışmaları sürüyor.
Resmen açıklandı! Advocaata kötü haber!

Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
Fenerbahçe bombayı her an patlatabilir! Resmen duyurdu: Evet...

Fenerbahçe bombayı her an patlatabilir! Resmen duyurdu: "Evet..."

Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluk için daha iddialı olacak bir kadro kurma çalışmalarında öne çıkan transfer hedeflerinden biri olan Gael Clichy, Manchester City'den ayrılacağını doğruladı.
Real Madridin yıldızı: Fenerbahçede oynamak isterim

Real Madrid'in yıldızı: "Fenerbahçe'de oynamak isterim"

Euroleague'de normal sezonun MVP'si seçilen Real Madrid'in yıldızı Sergio Llull, 'Fenerbahçe artık ekol oldu. Açıkçası burada oynamak isterim' dedi.
Beşiktaşın sağ kanadını felç eden yıldız Fenerbahçeye!

Beşiktaş'ın sağ kanadını felç eden yıldız Fenerbahçe'ye!

Gelecek sezon Lyon kadrosunda düşünülmeyen Fransız oyuncu Mathieu Valbuena için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Kjaerin neden İtalyaya gittiği ortaya çıktı!

Kjaer'in neden İtalya'ya gittiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, bugün İtalya'ya gitti....
Emenike ırkçı saldırılara cevap verdi!

Emenike ırkçı saldırılara cevap verdi!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emenike, sosyal medya üzeridnen gelen ırkçı tepkileri Instagram hesabından yayınladı. Emenike, taraftarların bu saldırılarına...
İlhan Ekşioğlundan Beşiktaşlıları kızdıran tweet!

İlhan Ekşioğlu'ndan Beşiktaşlıları kızdıran tweet!

Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir...
Robin van Persieden Oğuzhan açıklaması!

Robin van Persie'den Oğuzhan açıklaması!

Türkiye Kupası çeyrek finalindeki maçta Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında gerginlik çıkmıştı. Hollandalı yıldız, Oğuzhan...
Ozan Tufan için flaş açıklama: O zaten sağ bek

Ozan Tufan için flaş açıklama: "O zaten sağ bek"

Bursaspor eski scouting direktörü Tarkan Batgün, Beşiktaş derbisinde sağ bekte görev alması beklenen Ozan Tufan için çarpıcı...
İşte Mehmet Demirkolun derbi tahmini!

İşte Mehmet Demirkol'un derbi tahmini!

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında haftanın maçlarına dair tahminlerde bulundu....