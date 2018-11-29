Fenerbahçeye tur için beraberlik yetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Dinamo Zagreb'i konuk etti. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 8'e çıkardı ve son hafta öncesinde üst tura çıkmayı garantiledi. Dinamo Zagreb ise puanını 13'e çıkardı ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe gruptaki son maçında 13 Aralık'ta deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb ise son maçında sahasında Anderlecht'i konuk edecek.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynadıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyen isimlerden sakatlığı nedeniyle Andre Ayew kadroda yer almazken, Mehmet Topal ile İslam Slimani yedek kulübesinde oturdu. Koeman, bu isimlerin yerine Jailson Marques Siqueira, Barış Alıcı ve Yassine Benzia'ya şans tanıdı.

Dinamo Zagreb 10. dakikada tehlikeli bir hücum gerçekleştirdi. Sol kanattan gelişen atak sonrasında top ceza sahasının kaleyi cepheden gören noktasına doğru açıldı. Uzak mesafeden Stojanovic sert bir vuruş çıkardı. Hajrovic'e çarpan top Harun'u terste bıraktı ancak Harun son anda topu kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin 11. dakikasında Michael Frey'in rakbiine yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi ve Frey bu pozisyonda sarı kart gördü.

Rakibi üzerinde baskısını arttıran Fenerbahçe 17. dakikada gole çok yaklaştı. Kısa paslarla rakip ceza sahası önünde baskı kuran Fenerbahçe'de Benzia, Valbuena'dan aldığı topla ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda son anda savunma araya girdi ve top kornere çıktı. Korner sonrasında ise savunma topu uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! SON ANDA SAVUNMA

Mücadelenin 43. dakikasında Fenerbahçe çok önemli bir gol fırsatı yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Valbuena, bindirme yapan Hasan Ali'ye pasını çıkardı. Hasan Ali ceza sahasının soluna gelip yerden ortasını çıkardı. Altıpas içinde Barış Alıcı topa hareketlenirken son anda savunma topu kornere gönderdi. Korner sonrasında ise etkisiz vuruşla top auta gitti.

İlk yarıda iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı ve Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, 53. dakikada sol kanattan hücuma çıktı. Valbuena'nın ceza sahasına ortaladığı topu Frey kafa vuruşu ile kaleye göndermek istedi ancak top auta çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte 59. dakikada Roman Neustadter rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı karrt gördü.

DINAMO ATTI ANCAK FAUL! GOL GEÇERLİ DEĞİL

Mücadelenin 74. dakikadasında konuk ekip etkili bir pozisyon buldu. Bruno Petkovic ceza sahası yayından plase bir vuruş yaptı. Harun güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrasında Bruno Petkovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti.

85. dakikada Dinamo Zagreb tehlikeli geldi. Stojanovic ceza sahasına bindirme yaptı ve sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı. Stojanovic'in vuruşunda top direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona erdi.