Fenerbahçeye transferini ağzından kaçırdı!

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Fenerbahçe'ye transferini ağzından kaçırdı!

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Monaco'nun etkili futbolcusu Nabil Dirar, Fransız medyasına Fenerbahçe transferinin ileri bir noktaya geldiğini söyledi.

Bu konuda ilk kez konuşan 31 yaşındaki Faslı futbolcu, Fransız medyasına Fenerbahçe'ye transferinin ileri bir noktada olduğunu ağzından kaçırdı.

Sorular karşısında bu gelişmeyi daha fazla gizleyemeyen Dirar için Fransa'nın Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" yazdı. Bu transferin an meselei olduğunu belirten dergi, Fenerbahçe'nin Valbuena ile birlikte Nabil Dirar transferini de bitirmek üzere olduğunu yazdı.

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Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe'ye!

Serinin ilk maçı Fenerbahçe'nin!

Serinin ilk maçı Fenerbahçe'nin!

Olay açıklama:

Olay açıklama: "Sneijder'i Fenerbahçe'de isterdim"


 

DHA

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