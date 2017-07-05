Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.

Simon Kjaer'i Milan'a kaptırmak üzere olan Fenerbhçe, Kırmızı Siyahlılar'ın forveti Carlos Bacca'yı kadrosuna katmak istiyordu ancak Marsilya'nın Kolombiyalı'nın transferinde devreye girdiği belirtildi.

20 milyon euro teklif

Fransız RMC Radio'da yer alan habere göre; Bafetimbi Gomis transferinde Galatasaray'a mağlup olan Marsilya, Carlos Bacca için Milan'a 20 milyon euro önerdi.

Ancak iki sezon önce Bacca'yı Sevilla'dan 30 milyon euroya transfer eden Milan, Fransızlar'dan aynı rakamı yani 30 milyon euro talep etti.

Marsilya ise bu yanıt üzerine beklemeye geçti. Geçen sezon toplamda 34 maça çıkan Bacca, 14 gol 5 asistlik performans sergilemişti.