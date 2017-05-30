Fenerbahçeye süper golcü! İlk görüşme yapıldı

Sarı-Lacivertli Yönetim, 22 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçti. Milan, genç yıldızı göndermeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Niang ve menaceriyle ilk görüşmeyi Fransa’da gerçekleştirdi.

Batshuayi için tüm imkanlarını seferber eden Fenerbahçe, bir başka genç golcünün daha peşine düştü: Mbaye Niang! 2012’de daha 17 yaşındayken Milan’a transfer olan Senegal asıllı Fransız forvet, Montpellier ve Genoa’nın ardından bu sezonun ikinci yarısında Watford’a kiralanmaştı. Yeni bir yapılanmaya giden Milan, yeni sezonda da 22 yaşındaki golcüsünü başka bir takıma kiralık verecek. İtalyan devi, bu konuda kararı oyuncuya bıraktı. Bu nedenle Fenerbahçe, Mbaye Niang ve menaceriyle temas kurdu.

En büyük destek Sow’dan

İlk görüşme ise Fransa’da gerçekleştirildi. Bu transferde Sarı-Lacivertliler’e en büyük destek Senegalli Moussa Sow’dan geldi. Tecrübeli oyuncunun da Niang ile görüşerek kendisini Fenerbahçe’ye davet ettiği öğrenildi. Genç forvetin teklife sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha bir araya gelelecekleri kaydedildi. Yönetim eğer bu transferi gerçekleştirebilirse, forvet sorununu uygun bir maliyetle çözmüş olacak.

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