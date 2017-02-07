Fenerbahçeye satamadılar, şimdi ise...

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Kulübü Internacional Anderson'u çıkarmanın planlarını yaparken şu ana kadar ise bir sonuç alınabilmiş değil. Oyuncunun kadroya yeniden dahil edilmesi de gündemde.

B takımıyla çıkıyor

Brezilya ekibinin sportif direktörü Roberto Melo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir gelişme yok. En iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Internacional'den yıllık yaklaşık 1.4 milyon Euro kazanan Anderson kadro dışı olsa da bireysel idmanlarını sürdürüyor. Ayrıca B takımla da idmanlara çıkıyor.

İngiltere, Çin ve Portekiz

UOL Esporte'ye göre ara transfer döneminde Middlesbrough, Braga ve bir Çin ekibi Anderson için teklifte bulundu ama 28 yaşındaki oyuncu takımda kalmayı tercih etti.  Türk basınında yer alan haberlerde Anderson'un Fenerbahçe'nin gündemine de geldiği iddia edilmişti.

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