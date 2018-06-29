Fenerbahçeye piyango gibi teklif

Fenerbahçe Yönetimi, CSKA Moskova'nın talip olduğu Roman Neustadter’i kısa zamanda gönderebilir.

Fernandao’yu Al Wahda’ya 3 milyon Dolar’a satan ve FFP anlaşmasına uyum göstermek için değerini bulan futbolcuları satmayı düşünen Fenerbahçe Yönetimi, Roman Neustadter’i de kısa zamanda gönderebilir. Başarılı stopere CSKA Moskova talip. İlk etapta Rusya Milli Takımı’nın kadrosuna çağrılan ancak oyuncu sayısı 23’e düşürüldükten sonra kafileden çıkartılan Neustadter’in satışından 7 milyon Euro’luk bir gelir bekleniyor. CSKA’nın yanı sıra Spartak Moskova’nın da Roman’a talip olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki başarılı savunmacı 2016’da bedelsiz olarak Schalke 04’ten kadroya katılmıştı.

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