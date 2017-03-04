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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor maçı öncesi büyük müjde!

Babasını kaybeden ve cenaze için apar topar ülkesi Hollanda'ya giden Jeremain Lens, flaş bir kararla Türkiye'ye dönme kararı aldı. Hollandalı futbolcunun, Osmanlıspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçeye Osmanlıspor maçı öncesi büyük müjde!

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens'e ülkesinden acı haber geldi. Babası Ricardo Lens'in vefatını öğrenen Hollandalı futbolcu, apar topar ülkesinin yolunu tuttu.

İlk başta Osmanlıspor maçının kadrosunda oynamayacağı açıklanan başarılı isim, flaş bir kararla Türkiye'ye dönme kararı aldı. DHA'nın haberine göre; yıldız isim bu gece İstanbul'a dönerek sarı-lacivertli takımın kampına katılacak ve yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçın kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe de resmi internet sitesinden Lens'e başsağlığı diledi. Açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Jeremain Lens’in babası Ricardo Wilfred Lens’in vefat ettiği haberini, derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Jeremain Lens'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Jeremain Lens, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat ve Yönetim Kurulumuzdan izin alarak, babasının cenaze törenine katılmak üzere bugün ülkesi Hollanda’ya gitmiştir.

TFF'den baş sağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu'nu babasını kaybeden Jeremain Lens'e baş sağlığı mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

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