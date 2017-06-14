Fenerbahçeye müthiş golcü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Mehmet Ekici'yle Mathieu Valbuena'yı kadrosuna katan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı Lacivertliler'in, iki sezon öncesinin Premier Lig şampiyonu Leicester City'nin iki forveti Jamie Vardy ve Ahmet Musa'yı transfer etmek istediği belirtildi.

2 sezondur taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan, yıldız transferlerine rağmen şampiyonluk yarışından bu sezon da uzak kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Sarı Lacivertliler, Leicester City'nin iki yıldız ismi Jamie Vardy ve Ahmed Musa ile ilgileniyor.

Van Persie ve Fernandao'nun belirsiz durumlarından ötürü bu iki Vardy ve Musa için zemin yoklayan yönetimin forvet transferi için para harcamaktan kaçınmayacağı belirtildi.

Emenike-Spartak Moskova flörtü

Öte yandan Emenike'yi eski kulübü Spartak Moskova istedi. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcü, İngiltere Ligi'nde futbol oynamak istese de, talibi Rusya'dan geldi. Spartak Moskova 30 yaşındaki eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak istiyor.

Hasan Ali, Clichy için bekletiliyor

Sarı-lacivertliler, kaleci ve savunma oyuncuları için de çalışmalarını sürdürüyor.

Hasan Ali Kaldırım ile imza aşamasına gelen ancak son anda masadan imza atılmadan kalkılırken, Manchester City'den ayrılan Clichy'i kadrosuna katmak isteyen yöneticiler, Fransız sol bek yüzünden Hasan Ali'yi bekletiyor. 31 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması avantaj gibi gözükse de birçok talibi var. Bunlardan biri Liverpool diğeri ise Bordeaux. Ayrıca Clichy de yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme talep etti. Sarı-lacivertliler bu miktarı düşürmek için çaba harcıyor.