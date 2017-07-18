Fenerbahçeye müjde! Talibi var

Hollandalı yıldız, Advocaat’ın ardından Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-Lacivertliler’in bir an önce gönderip senelik 2.2 milyon Euro’luk (8.9 milyon TL) maaşından kurtulmak istediği Van der Wiel’e Crystal Palace talip oldu.

Hollandalı yıldız, Advocaat’ın ardından Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-Lacivertliler’in bir an önce gönderip senelik 2.2 milyon Euro’luk (8.9 milyon TL) maaşından kurtulmak istediği Van der Wiel’e Crystal Palace talip oldu.

Hollandalı menacer Frank De Boer’un yönetimden, vatandaşı olan sağ bekin transferini talep ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin Fenerbahçe’ye teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.