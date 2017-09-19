Fenerbahçeye müjde! Derbide sahada

Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğu futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edildi.

Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğu futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edildi. Genç futbolcu, artık Sarı Lacivertli ekibin U21 takımıyla maçlara çıkabilecek. Elmas'ın A Takımla maçlarında görev alabilmesi için ise Ocak ayını beklemesi gerekiyor.

Derbide sahada!

FIFA'nın onayı sonrası, Elmas'ın resmi karşılaşmalarda görev almasının önünde hiçbir engel kalmadı. Uzun süredir takımla idmanlara çıkan 17 yaşındaki futbolcunun, bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçıyla siftah yapması bekleniyor.

Sarı Lacivertli kulüp, FIFA'nın kararını resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:

Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir.

Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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