Fenerbahçeye kötü haber! Çapraz bağları yırtıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Çapraz bağları yırtıldı
Sol diz çapraz bağları yırtılan Van Perise bir süre sahalardan uzak kalacak. Hollandalı futbolcu Hollanda-Fransa maçında sakatlanmıştı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie Hollanda-Fransa maçında dizinden sakatlandı.
Golcü futbolcuya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol iç yan bağ ve ön çapraz bağ kısmi yırtık olduğu öğrenildi.
Tedavisine başlanan Persie'nin 2 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşahan Hollandalı futbolcu bu sezon 4 maça çıkmış gol atamamıştı.
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